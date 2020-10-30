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Доцент Наталья Дулина проведет выходные на Окрестина — в понедельник ее ожидает суд

30.10.2020 22:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Суд над уволенной из Минского государственного лингвистического университета Натальей Дулиной состоится 2 ноября, выходные она проведет в заключении, сообщили БелаПАН коллеги преподавательницы.

Доцент Наталья Дулина проведет выходные на Окрестина — в понедельник ее ожидает суд
Наталья Дулина. Фото: Еврорадио.

Лингвист Дулина была задержана сегодня около МГЛУ неизвестными. Позже появилась информация о том, что она доставлена в изолятор временного содержания в 1-м переулке Окрестина и останется там до суда.

Предположительно, она задержана по административной статье.

30 октября возле МГЛУ прошла акция солидарности с отчисленными студентами и уволенными преподавателями. В ней приняли участие студенты, их родители, преподаватели и выпускники.

Вышедшую из МГЛУ Наталью Дулину люди встретили аплодисментами. Они держали растяжку со словами «VIVA Дулина!» и скандировали «Дулина, мы гордимся!», «Спасибо!», «Жыве Беларусь!», «Саша, ты отчислен!».

«Приказ о моем увольнении есть, я его еще не подписала, потому что нахожусь в забастовке», — сообщила преподавательница БелаПАН.

«По сути, меня уволил Лукашенко своими словами 27 октября. Остальные лишь наперегонки исполняют его приказы», — считает Дулина.

27 октября на совещании по подготовке Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко заявил: «Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улице. Но они должны быть отчислены из вуза. То же самое преподаватели, их тоже единицы, которые гадко себя ведут в вузах».

Доцент кафедры итальянского языка Наталья Дулина проработала в МГЛУ 29 лет. Вместе с двумя другими преподавательницами она уволена из вуза за активную гражданскую позицию. Сегодня стало известно, что университет из солидарности с коллегами покинула профессор кафедры общего языкознания Елена Лукашанец.

 
 
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Суд над уволенной из Минского государственного лингвистического университета Натальей Дулиной состоится 2 ноября, выходные она проведет в заключении, сообщили...
 
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