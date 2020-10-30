Лукашенко: мы никогда не бросим камень в сторону России… — это моя Россия

«Мы с вами слишком успокоились, живя в тихой, спокойной, чистой стране», — заявил Александр Лукашенко на встрече с центральным аппаратом МВД 30 октября.



Фото: president.gov.by

«Мы думали, что так будет и дальше. Вы думали. Скажу честно, я никогда так не думал. И я накануне выборов парламентских вас предупреждал: нам спокойно жить не дадут», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

«Мы же с вами прекрасно понимаем, почему создалась эта ситуация. Это ж не только потому, что откуда-то там позвонили, некие Nexta (журналист Степан Путило, ведущий из Польши телеграм-канал с 1,9 млн подписчиков, который 20 октября признан экстремистским решением суда Центрального района Минска. — БелаПАН.) и сопляки всякие», — сказал он.

«Вы видите даже сейчас. Кому-то не нравится наша многовекторная политика. Даже сейчас меня там подкритиковывают, — заявил Лукашенко. — Да, у нас была и будет многовекторная внешняя политика. Потому что невозможно то ли журавлю, то ли воробью (как хотите называйте) лететь на одном крыле. Мы географический центр Европы. Куда нам деваться? Россия прекрасно должна нас понимать. Потому что у них орел аж двуглавый, а нам тогда надо четырехглавого породить».

По утверждению Лукашенко, Беларусь никогда не отворачивалась и никогда не отвернется от России. «Это я говорю и сейчас руководству России. Если в нас будут видеть настоящего брата, младшего брата и будут к нам относиться как к младшему брату, защищая, поддерживая (так, как поступил Путин в это сложное время), мы никогда не то что не бросим камень в сторону Востока и России… Нашей России. Я не знаю, как вы ее воспринимаете… Это моя Россия. Мы никогда так не поступим», — сказал Лукашенко.

По поводу отношений Беларуси со странами Запада и блока НАТО он отметил: «Если нас кто-то в России в этом упрекает, что мы с ними сотрудничаем, я задаю простой вопрос: «А что, Россия с НАТО не сотрудничает? А что, Россия с Соединенными Штатами не сотрудничает, с Евросоюзом?» Сотрудничает. В собственных интересах. Что, это не так? Это так. И мы с президентом России, видя это, жестко и четко договорились, что мы всегда будем друг другу надежными друзьями и опорой. Мы констатировали непреклонный факт, что сегодня у нас — у России и Беларуси, у Путина и Лукашенко — других друзей нет. Вы помните, давным-давно я сказал (хихикали СМИ России), что придет время, когда мы с президентом России спиной к спине будем стоять и отстреливаться. Все произошло».

«Что касается Запада… Слушайте, технологичный Запад — вот он у нас за забором. Но мы продемонстрировали, что мы самостоятельная, самодостаточная нация, мы никому не позволим не то что нам пальцем указывать, мы не позволим даже косо смотреть в нашу сторону. Мы это продемонстрировали. На всех уровнях», — заявил Лукашенко.