На встрече с Лукашенко в СИЗО КГБ озвучили конкретные условия освобождения Виктора Бабарико

Источник материала: KYKY

10 октября на встрече с Лукашенко в СИЗО КГБ были озвучены конкретные условия освобождения Виктора Бабарико. Об этом член президиума КС Лилия Власова, лично присутствовавшая на «переговорах» политзаключенных с так называемым президентом, заявила в эфире телеканала «Дождь».

Власова сказала: «Для Виктора Бабарико были озвучены конкретные условия выхода [из СИЗО]. Только в отношении Виктора. Я, наверное, не имею права сказать их. Больше никаких условий не было поставлено перед нами. А вот в отношении Виктора абсолютно четко прозвучали условия.

Марии [Колесниковой] не было на встрече, но ее фамилия звучала. Но учитывая, что Мария у нас лидер абсолютно откровенный — сила, мощь и все, что может быть названо, — это сейчас совесть беларуского народа. Конечно, тут есть проблема: если Марию выпустят из тюрьмы, на следующий день Мария будет просто флагманом всего [протестного] движения, наверное».

Дополняется.