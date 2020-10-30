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С рабочего - 5 рублей, с начальника - 10. По всей стране устраивают субботники
Источник материала: Tut.by
По всей стране в октябре проводят субботники — городские и районные. В некоторых регионах намерены устроить их 31 октября. Как правило, на таких субботниках государственные и частные организации благоустраивают территории, перечисляют деньги или делают и то, и другое сразу. Некоторые — добровольно, некоторые — добровольно-принудительно. FINANCE.TUT.BY посмотрел, где и когда проводят субботники, а также на что намерены потратить собранные деньги.
Где уже прошли субботники, а где хотят провести 31-го
Мы поискали информацию о субботниках на сайтах исполкомов и в региональной прессе. В некоторых городах и районах уже провели субботники. Публикуем информацию по некоторым районам и городам. К примеру,
На 31 октября субботники запланированы в Островецком, Молодечненском, Вилейском районах, Новополоцке, Минске.
К примеру, Молодечненский райисполком
Какими суммами сбрасываются в организациях
Некоторые организации решают сброситься «рублем» на субботник, чтобы не выводить работников в выходной день. На одном из крупных предприятий Новополоцка рассказали, что рабочим нужно было внести за субботник по 5 рублей, ИТР — по 7 рублей, а руководителям — по 10 рублей. Примерно такие же «расценки» были, как сообщают, на еще одном предприятии этого города.
Исполкомы, как правило,
От бюджетников поступают сообщения, что их настоятельно просят прийти 31 октября на субботник.
«На 31 октября объявлен субботник, на который сгоняют добровольно-принудительно бюджетников. Притом не для уборки территории школ, садов или больниц, а для уборки центральных улиц города, — рассказывает житель Молодечно. — Для показухи, что все дружно вместе делаем дело, а не бастуем. Учителя в шоке, большинство думает, как соскочить».
На что власти хотят потратить деньги за субботники
Островецкий райисполком, к примеру,
Райисполком указал расчетный счет, на который нужно перечислять деньги. И предупредил, что «можно не дожидаться этой даты, а выйти на уборку раньше. Организации района должны навести порядок на закрепленных за ними территориях».
Вилейский райисполком
Общегородской субботник также
В Минске также проводят субботники по протяжении октября. К примеру, в Партизанском районе субботники
17 октября в столице
В Рогачевском районе местные власти рекомендовали принять участие в субботнике всем руководителям предприятий, организаций, учреждений, индивидуальным предпринимателям. В Жлобинском районе собранные на субботнике деньги
В Мозырском районе деньги от субботника
В Витебске на субботник на добровольной основе созывали организации всех форм собственности и ведомственной подчиненности, учебные заведения, воинские части.
В Петриковском районе «заработанные и перечисляемые в добровольном порядке деньги
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, где и когда проводят субботники, а также на что намерены потратить собранные деньги.
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