С рабочего - 5 рублей, с начальника - 10. По всей стране устраивают субботники

Источник материала: Tut.by

По всей стране в октябре проводят субботники — городские и районные. В некоторых регионах намерены устроить их 31 октября. Как правило, на таких субботниках государственные и частные организации благоустраивают территории, перечисляют деньги или делают и то, и другое сразу. Некоторые — добровольно, некоторые — добровольно-принудительно. FINANCE.TUT.BY посмотрел, где и когда проводят субботники, а также на что намерены потратить собранные деньги.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Где уже прошли субботники, а где хотят провести 31-го

Мы поискали информацию о субботниках на сайтах исполкомов и в региональной прессе. В некоторых городах и районах уже провели субботники. Публикуем информацию по некоторым районам и городам. К примеру, в Бобруйске — 24 октября, в Жлобинском районе — 23−24 октября, в Могилеве , Витебске , Добруше , Рогачевском районе, Петриковском , Могилевском — 17 октября, в Мозырском районе , Бешенковичском , Миорском — 10 октября, Ельском районе , Лиозненском — 3 октября.

На 31 октября субботники запланированы в Островецком, Молодечненском, Вилейском районах, Новополоцке, Минске.

К примеру, Молодечненский райисполком уточняет , что 31 октября устроят субботник, который предусмотрен распоряжением Миноблисполкома № 169р от 30 сентября. Провести его намерены для «активизации работ по наведению и поддержанию надлежащего порядка на земле».

Какими суммами сбрасываются в организациях

Некоторые организации решают сброситься «рублем» на субботник, чтобы не выводить работников в выходной день. На одном из крупных предприятий Новополоцка рассказали, что рабочим нужно было внести за субботник по 5 рублей, ИТР — по 7 рублей, а руководителям — по 10 рублей. Примерно такие же «расценки» были, как сообщают, на еще одном предприятии этого города.

Исполкомы, как правило, публикуют расчетные счета, на которые нужно перечислять деньги.

От бюджетников поступают сообщения, что их настоятельно просят прийти 31 октября на субботник.

«На 31 октября объявлен субботник, на который сгоняют добровольно-принудительно бюджетников. Притом не для уборки территории школ, садов или больниц, а для уборки центральных улиц города, — рассказывает житель Молодечно. — Для показухи, что все дружно вместе делаем дело, а не бастуем. Учителя в шоке, большинство думает, как соскочить».

Если вы располагаете информацией о субботниках, то напишите нам на @bobkov_tut . К примеру, нередко наниматели просят работников собрать деньги на субботник, чтобы не выходить в выходной день. Если так поступили на вашем предприятии, то расскажите, какие суммы пожертвовали на субботник. Если же организация решила благоустраивать территорию, то где именно решили навести порядок.

На что власти хотят потратить деньги за субботники

Островецкий райисполком, к примеру, сообщает , что заработанные на субботнике 31 октября деньги будут направлены «на профилактику COVID-19, благоустройство Островца и населенных пунктов района, мемориальных комплексов и мест захоронений, обеспечение культурных мероприятий, чествование работников в связи с профессиональными праздниками и юбилейными датами и для оперативного решения иных вопросов».

Райисполком указал расчетный счет, на который нужно перечислять деньги. И предупредил, что «можно не дожидаться этой даты, а выйти на уборку раньше. Организации района должны навести порядок на закрепленных за ними территориях».

Вилейский райисполком намерен направить заработанные или перечисленные добровольно деньги за субботник «на покупку и установку детских игровых площадок, благоустройство и приведение в надлежащее состояние памятников, территорий скверов и парков, спортивных объектов, наведение порядка в сельских населенных пунктах, установление памятных досок для увековечивания памяти известных людей Вилейщины». Райисполком сообщает счет, на который можно перечислять деньги.

Общегородской субботник также запланирован на 31 октября и в Новополоцке. Некоторые предприятия уже навели порядок на отведенной территории. К примеру, работники «Нафтана» наводили порядок в парке около СШ № 4. Собранные деньги планируют направить на финансирование работ по строительству духовно-просветительского центра, благоустройству территории городского парка и поймы реки Западная Двина.

В Минске также проводят субботники по протяжении октября. К примеру, в Партизанском районе субботники собирали людей 10, 17, 24 октября, а также намерены и 31-го.

17 октября в столице выходили на субботник сотрудники секретариата Совета Республики Нацсобрания. Они трудились в парке имени 40-летия Великого Октября, очищали газонную часть.

В Рогачевском районе местные власти рекомендовали принять участие в субботнике всем руководителям предприятий, организаций, учреждений, индивидуальным предпринимателям. В Жлобинском районе собранные на субботнике деньги намерены потратить на «укрепление материально-технической базы образовательного центра безопасности». Райисполком также разместил счет, на который перечисляли заработанные деньги, а также пожертвования физлиц и организаций.

В Мозырском районе деньги от субботника намерены потратить на «дальнейшее укрепление материально-технической базы и проведение ремонтных работ зданий учреждений, подведомственных учреждению здравоохранения „Мозырская центральная городская поликлиника“, и работ по благоустройству их территорий».

В Витебске на субботник на добровольной основе созывали организации всех форм собственности и ведомственной подчиненности, учебные заведения, воинские части. Выходили также председатель горисполкома Вадим Зарянкин и его первый заместитель Валентин Цветков, они высадили деревья возле одной из школ.

В Петриковском районе «заработанные и перечисляемые в добровольном порядке деньги хотят потратить на благоустройство города Петрикова, населенных пунктов района, финансирование текущих и капитальных расходов по учреждениям социальной сферы».