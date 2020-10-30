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«Мы в плен никого не берем». Лукашенко говорит на языке войны
Источник материала: Навiны
Александр Лукашенко и его генералы уже которую неделю, как карамельку во рту, обсасывают, смакуют слово «война». Чувствуется: это их стихия. Если идет война, значит на той стороне — враги, а с врагами не цацкаются. Так проще, понятнее, это развязывает руки.
Выступая 30 октября перед сотрудниками МВД, Лукашенко много раз повторил слово «война», говорил о предательстве, пытался связать участников протестов с фашизмом. Апофеозом же стала
Людей с другими политическими взглядами демонизируют
Идеология войны вбивается в мозги силовиков. Министр обороны Виктор Хренин заявляет о гибридной войне. Здешним начальникам не только с народом, но и со странами-соседями не повезло: все, гады,
Да что там соседи — вся планета, почитай, враждебна. Из речей Лукашенко вытекает, что друзей у нас с гулькин нос (на практике — только Россия, да и то когда дает деньги), а недругов да завистников — наоборот, как собак нерезаных.
Да уж, тяжело жить с такой картиной мира, в которой все вокруг спят и видят, как бы это посягнуть на синеокую республику. Непонятно зачем.
То же видение — в категориях врагов, заговоров, войны — распространяется и на внутриполитическую ситуацию. Несколько дней назад теперь уже бывший министр внутренних дел Юрий Караев вещал: «Сейчас ситуация поменялась — идет война. А мы все еще раскачиваемся? До каждого районного милиционера доношу: твоя жизнь, будущее твоих детей и счастье твой жены зависит от того, насколько быстро ты выхватишь оружие…»
Начальники в погонах твердят о радикализации протестов, неких страшных боевых рогатках на вооружении оппонентов, зловещем намерении одного из противников режима распылить ядохимикаты с какой-нибудь высотки на боевые порядки ОМОНа и внутренних войск…
Лукашенко 30 октября вновь заявил, что протестующие по многим направлениям «переступили красные линии». Пытался снова дискредитировать символику протестов,
Замечу, что эта страшилка абсолютно не работает на широкую публику. Это как раз-таки в адрес людей в черном (или оливковом), которые метелят дубинками, волокут по асфальту протестующих, несется дружное «фашисты!»
Но вот исполнители жестоких приказов в массе своей, похоже, эффективно зомбируются. И, пожалуй, это в первую очередь для них высокое начальство демонизирует соотечественников с иными политическими взглядами. В пропагандистском дискурсе (а пропаганда в госСМИ абсолютно отвязалась и пробивает дно за дном) это уже не люди, а какие-то исчадия ада.
А по нечисти и пальнуть как бы не грех. И угрозы применять боевое оружие звучат уже рефреном. А 29 октября Лукашенко высказал идею привлекать в народные дружины бывших военнослужащих и вооружать их.
«Мы не будем церемониться ни со студентами, ни с рабочими…»
Понятно, пугают оружием прежде всего чтобы отбить охоту выходить на улицу с лозунгами против вождя. Но вся эта военная риторика не безобидна. Она заводит, распаляет самих говорящих и внимающих им подчиненных, психологически дает им карт-бланш. Это нагнетание психоза.
Если на сцене висит ружье, то в последнем акте оно непременно выстрелит. «А когда стрельба пойдет, пуля дырочку найдет». В противостоянии, развернувшемся после
И если страна к ней действительно сползает, то ответственность за это лежит на властях. С их стороны нет и намека на компромисс.
«Нельзя больше расслабляться, как это было до этого мятежа», —
Заметьте: в устах правителя появилось новое словечко: мятеж. Кроме всего прочего, идет и война терминов. Противники Лукашенко говорят о белорусской революции.
Мятеж отличается от революции тем, что его цель — поменять властную верхушку, но не политическую систему. Так что здесь вождь режима подтасовывает понятия. Те, кто требует его ухода и новых, честных выборов, хотят изменить именно систему белорусского самодержавия.
Отстраивается полицейское государство
Комментируя вчерашнее
Он также подчеркнул: «Для того чтобы этим людям придать большие полномочия, мы сегодня работаем над совершенствованием нормативно-правовой базы».
Таким образом, вождь режима укрепляет даже прежде цивильные звенья своей системы людьми в погонах и дает им чрезвычайные права. По сути, идет отстраивание классического полицейского (или, если хотите, военно-полицейского) государства.
Однако вот какая закавыка: содержать военно-полицейский режим очень накладно. А ресурс анахроничной белорусской экономической модели исчерпан. Идей, как развивать экономику, у Лукашенко и его окружения нет. В принципе, здесь не нужно изобретать велосипед, есть парадигма реформ, но от слова «реформы» вождя коробит.
На днях премьер Роман Головченко заявил: «Мы слышим очень много советов от независимых экономистов, как строить экономику Беларуси. Мы рады всем советам, только главное, чтобы они были конкретные и приземленные, а общие рецепты из учебников для первого-второго курсов экономических вузов, извините, не надо».
Ну, знаете, в нашем случае и учебники отметать не стоило бы. В них прописаны те самые элементарные экономические законы, которые белорусским властям как бы по барабану. В итоге приземленные крепкие хозяйственники дохозяйствовались до того, что средняя зарплата в долларах сейчас ниже, чем в 2010 году. Приземлили дальше некуда.
Конечно, прежде всего страдают низшие слои, но при таких тенденциях через какое-то время станет туго с деньгами и для содержания вертикали, репрессивного аппарата. К тому же рабочие, которые сейчас боятся бастовать, могут дозреть до этого, когда придет время сосать лапу.
«Навести порядок» — это закатать в асфальт
Но пока вождю, кажется, вовсе не до экономики. Он одержим мыслями, как укротить волнения, и раздает генералам новые погоны и должности.
При этом заявления Лукашенко, что жесткость нужна, чтобы навести в стране порядок, звучат неубедительно. В XXI веке свобода гораздо продуктивнее, чем несвобода.
И кстати, когда в конце лета
И по сегодняшний день, несмотря на беспредел силовиков, белорусский протест, за исключением отдельных инцидентов, остается мирным. Язык же войны нужен верхушке режима и силовому блоку, чтобы оправдать свои неправедные деяния.
Очнитесь от угара, вояки, протрите глаза, посмотрите, против кого воюете: против своего же народа.
Навести порядок в понимании высокого начальства — это закатать в асфальт стремление массы белорусов к свободе. Но это уже вряд ли получится. Хлопотное дельце.
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Но с кем воюет репрессивная машина? С белорусами, которые просто хотят честных выборов.
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