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Топ-модель против Холостяка: экс-возлюбленная решила отомстить Тимати

31.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Экс-возлюбленная музыканта Тимати - Анастасия Решетова решила совместить приятное с полезным: модель не только попробовала себя в новой роли, но и отомстила бывшему.

"Первая вице-мисс Россия" частенько отмечала, что ее приглашают во всевозможные проекты на ТВ. Решетова всегда игнорировала подобные предложения, не считая их достойными. Но только не теперь: после расставания с Тимати и его решения стать новым героем шоу "Холостяк", девушка неожиданно поменяла приоритеты.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Егор Крид обвинил Тимати в копировании и спровоцировал конфликт

Как стало известно, Решетова станет ведущей шоу "Ты - топ-модель", российского аналога нашумевшего проекта America’s Next Top Model. А ее соведущим будет шоумен Александр Гудков.

Поклонники сразу же решили, что таким образом инстадива решила отомстить Тимати, который уже собирает чемоданы на съемки "Холостяка" и готовится к новым отношениям.

"Ну все, будешь как Бузова!"; "Тимати догоняешь?"; "Колись, решила отомстить Тиману?"; "Ну точно в отместку Тимати, еще бы с Кридом замутила", - прокомментировали новость подписчики Решетовой.

Напомним, что о своем разрыве Тимати и Решетова объявили в сентябре. После этого Тимати решил принять участие в популярном реалити-шоу, а Егор Крид обвинил его в копировании и спровоцировал конфликт.

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Теги: Новости
 
 
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Инстадива стала ведущей телешоу "Ты - топ модель" и приготовилась составить конкуренцию бывшему избраннику.
 
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