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Меган Маркл и Кейт Миддлтон не дают помириться мужьям

31.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Британские наследники принц Гарри и принц Уильям могут разойтись навсегда: по словам источников, об этом позаботились жены наследников трона Меган Маркл и Кейт Миддлтон.

© AP / Chris Jackson
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Тема отношений принцев Уильяма и Гарри до сих пор откликается в сердцах британцев: сначала братья ссорились из-за решения младшего жениться на актрисе и соперничества своих избранниц, а после разошлись из-за отречения Гарри от престола в рамках скандального "Мегзита". Хотелось бы верить, что время лечит все, но новые подробности от королевских экспертов шокировали публику.

Источник в королевской семье Ингрид Севард пришла к неутешительному выводу: по словам эксперта, принц Гарри и принц Уильям смогут примириться, только если из "королевской четверки" убрать один сложный элемент - либо Маркл, либо Миддлтон.

"Очень сомневаюсь, что они смогут дружить так же, как и раньше. Эти отношения закончились. Конечно, если бы что-то произошло с Кейт или Меган, мальчишки снова бы воссоединились. Но не пока их половинки находятся рядом. Их также могла бы сплотить ужасна трагедия, в противном случае - отношения обречены на провал", - рассказала эксперт в подкасте Pod Save The Queen.

Кстати, до этого эксперт рассказала об отношениях мятежной актрисы с мужем королевы: Маркл разочаровала терпеливого принца Филиппа.

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