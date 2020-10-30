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Определен размер скидок при оплате обучения отслужившими в армии
31.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 окт – Sputnik. Белорусские граждане, прошедшие срочную военную службу, смогут рассчитывать на 40-процентную скидку при оплате обучения в учреждениях среднего специального образования, следует из данных, размещенных на Национальном правовом портале.
Соответствующие положения закреплены в постановлении Совмина № 616, принятом 30 октября.
Теперь в перечень студентов и учащихся, получающих среднее специальное образование, которым предоставляется скидка на обучение, включены граждане, прошедшие срочную службу, а также имеющие рекомендации воинских частей и органов пограничной службы.
Размер предоставляемой скидки составит 40% от сформированной стоимости обучения. Она будет предоставляться при условии получения по всем предметам отметок не ниже 6 баллов (включая оценки на экзаменах, дифзачетах, курсовых, практике).
Скидки будут предоставляться со второго курса обучения – с 1 сентября до окончания учебного года.
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"Льготный тариф" будет предоставляться при условии – по всем предметам нужно получить отметки не ниже 6 баллов.
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