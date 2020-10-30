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Минобразования об отчислении студентов: мы не боремся с инакомыслием

31.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 окт – Sputnik. Высшие учебные заведения Беларуси, отчисляя некоторых студентов, принимавших в акциях протеста, не борются таким образом с инакомыслием, заявил глава Министерства образования Беларуси Игорь Карпенко.

© Sputnik / Виктор Толочко
Карпенко: в некоторых вузах студенты пытаются срывать занятия

В ведомстве в пятницу прошло рабочее совещание с руководителями вузов, на котором обсуждались вопросы безопасности в учреждениях образования. На мероприятии министр прокомментировал отчисления учащихся, произошедшие в последние дни.

"Мы боремся не с инакомыслием и гражданской позицией студентов, как преподносят некоторые Telegram-каналы, а с проявлением правового нигилизма со стороны отдельных молодых людей", – сказал Карпенко.

Он также отметил, что отчисленные грубо нарушали внутренний распорядок вузов, проявляли агрессию по отношению к преподавателям и администрации.

Как ранее сообщал Sputnik, о том, что студенты, принимающие участие в несанкционированных акциях протеста, должны быть отчислены, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко: он призвал отправить недовольных или на улицу, или в армию.

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Теги: Минск
 
 
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Министр образования заявил, что, отчисляя молодых людей, ведомство ведет борьбу с правовым нигилизмом.
 
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