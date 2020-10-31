Начался Всемирный конгресс белорусов. Вот что на нем будут обсуждать

Источник материала: Onliner Сегодня в 00:00 начался Всемирный конгресс белорусов. Впервые за всю историю страны соотечественники, живущие за рубежом, решили объединиться и провести такое мероприятие. Конгресс стартовал в формате онлайн — следить за ним можно здесь . Организаторы отводят на мероприятие 26 часов и планируют закончить в 02:00 в Минске 01.11.2020, в 19:00 в Торонто 31.10.2020, в 16:00 в Сан-Франциско 31.10.2020 и в 12:00 в Веллингтоне 01.11.2020.

Итак, приводим список некоторых тем, которые будут подняты на конгрессе:

«Прафесійныя звязы, стачкомы, правы працоўных».

«Тэхналогіі, што ствараюць дэмакратыю».

«Правы чалавека — абсалютная каштоўнасць новай Беларусі».

«Свабода слова і свабода СМІ».

«Каардынацыйная рада: пытанні і адказы».

«Эканамічны цуд у Беларусі — мэта нумар 1».

«Усход і Запад: знешняя палітыка Беларусі».

Краткое содержание некоторых из указанных дискуссий мы приведем в этой публикации. Следите за новостями.

Организационный комитет призывает все заинтересованные стороны присоединиться ко Всемирному конгрессу белорусов. Сайт конгресса — belaruscongress.org .

Напомним, ранее организаторы заявляли, что конгресс послужит платформой для обсуждения актуальных проблем и разработки стратегии выхода из кризиса, а также возобновления общения между белорусами всего мира и установления новых эффективных связей.

«Организационный комитет рассчитывает затронуть самые актуальные проблемы новой Беларуси в области прав и свобод человека, экономического развития и привлечения инвестиций, международного партнерства и реформирования государственного сектора, финансовой политики и социального страхования, экологии, технологического развития общества и проблемы обновления качественного состава армии, милиции, системы образования.

Всемирный конгресс белорусов ставит своей основной целью консолидацию социального, политического, экономического, научного потенциала нации для решения существующего политического и экономического кризиса и разработки плана построения новой свободной Беларуси».