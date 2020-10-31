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Начался Всемирный конгресс белорусов. Вот что на нем будут обсуждать

31.10.2020 06:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня в 00:00 начался Всемирный конгресс белорусов. Впервые за всю историю страны соотечественники, живущие за рубежом, решили объединиться и провести такое мероприятие. Конгресс стартовал в формате онлайн — следить за ним можно здесь. Организаторы отводят на мероприятие 26 часов и планируют закончить в 02:00 в Минске 01.11.2020, в 19:00 в Торонто 31.10.2020, в 16:00 в Сан-Франциско 31.10.2020 и в 12:00 в Веллингтоне 01.11.2020.

Итак, приводим список некоторых тем, которые будут подняты на конгрессе:

  • «Прафесійныя звязы, стачкомы, правы працоўных».
  • «Тэхналогіі, што ствараюць дэмакратыю».
  • «Правы чалавека — абсалютная каштоўнасць новай Беларусі».
  • «Свабода слова і свабода СМІ».
  • «Каардынацыйная рада: пытанні і адказы».
  • «Эканамічны цуд у Беларусі — мэта нумар 1».
  • «Усход і Запад: знешняя палітыка Беларусі».

Краткое содержание некоторых из указанных дискуссий мы приведем в этой публикации. Следите за новостями.

Организационный комитет призывает все заинтересованные стороны присоединиться ко Всемирному конгрессу белорусов. Сайт конгресса — belaruscongress.org.

Напомним, ранее организаторы заявляли, что конгресс послужит платформой для обсуждения актуальных проблем и разработки стратегии выхода из кризиса, а также возобновления общения между белорусами всего мира и установления новых эффективных связей.

«Организационный комитет рассчитывает затронуть самые актуальные проблемы новой Беларуси в области прав и свобод человека, экономического развития и привлечения инвестиций, международного партнерства и реформирования государственного сектора, финансовой политики и социального страхования, экологии, технологического развития общества и проблемы обновления качественного состава армии, милиции, системы образования.

Всемирный конгресс белорусов ставит своей основной целью консолидацию социального, политического, экономического, научного потенциала нации для решения существующего политического и экономического кризиса и разработки плана построения новой свободной Беларуси».

Анонсирован Всемирный конгресс белорусов

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Сегодня в 00:00 начался Всемирный конгресс белорусов. Впервые за всю историю страны соотечественники, живущие за рубежом, решили объединиться и провести такое...
 
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