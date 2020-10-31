|
Начался Всемирный конгресс белорусов. Вот что на нем будут обсуждать
Источник материала: Onliner
Сегодня в 00:00 начался Всемирный конгресс белорусов. Впервые за всю историю страны соотечественники, живущие за рубежом, решили объединиться и провести такое мероприятие. Конгресс стартовал в формате онлайн — следить за ним можно
Итак, приводим список некоторых тем, которые будут подняты на конгрессе:
Краткое содержание некоторых из указанных дискуссий мы приведем в этой публикации. Следите за новостями.
Организационный комитет призывает все заинтересованные стороны присоединиться ко Всемирному конгрессу белорусов. Сайт конгресса —
Напомним, ранее организаторы заявляли, что конгресс послужит платформой для обсуждения актуальных проблем и разработки стратегии выхода из кризиса, а также возобновления общения между белорусами всего мира и установления новых эффективных связей.
«Организационный комитет рассчитывает затронуть самые актуальные проблемы новой Беларуси в области прав и свобод человека, экономического развития и привлечения инвестиций, международного партнерства и реформирования государственного сектора, финансовой политики и социального страхования, экологии, технологического развития общества и проблемы обновления качественного состава армии, милиции, системы образования.
Всемирный конгресс белорусов ставит своей основной целью консолидацию социального, политического, экономического, научного потенциала нации для решения существующего политического и экономического кризиса и разработки плана построения новой свободной Беларуси».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)