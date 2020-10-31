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Атмосферные фронты накрыли Беларусь
Источник материала: Навiны
В субботу, 31 октября, территория республики будет находиться под влиянием атмосферных фронтов.
По прогнозам синоптиков, будет преобладать облачная погода. В некоторых районах пройдут дожди. Местами сгустится туман.
Ветер неустойчивый слабый. Погода в регионах:
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В субботу, 31 октября, территория республики будет находиться под влиянием атмосферных фронтов.
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