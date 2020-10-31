Общение онлайн: как обезопасить себя от мошенничества в Сети

Источник материала: Tut.by

Согласно исследованию компании We Are Social, среднестатистический житель планеты проводит онлайн почти семь часов ежедневно, то есть около 100 дней в году. Виртуальное общение помогает быть на связи всегда и везде, но возможность анонимности такой коммуникации приводит к появлению множества мошеннических уловок и спекуляций. Механизмы обмана разнообразны и постоянно совершенствуются, но почти каждый из нас сталкивался хотя бы с одним из них. Рассказываем о самых распространенных технологиях обмана и о том, по каким признакам можно распознать мошенника.



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Уловка 1. Вы выиграли приз

В социальной сети или мессенджере приходит сообщение о том, что вы выиграли телефон, автомобиль, деньги или иной приз. Чаще всего такие сообщения рассылаются с поддельных аккаунтов реально существующих компаний, а сам профиль оформлен в соответствии с айдентикой бренда. В сообщении говорится, что компания проводила рекламную акцию или конкурс и вы стали его победителем. А для получения дальнейших инструкций, как правило, просят вас перейти по указанной ссылке.

На что стоит обратить внимание:

ссылка и адрес сайта. Компания не будет давать ссылку на любые сторонние ресурсы, кроме своего официального сайта. То есть адрес сайта должен выглядеть, например, так: ***.ru или ***.com, где *** — название бренда. Если сайт включает в себя дополнительные элементы, как, например, ***-online.ru или ***-gifts.ru, это должно вас насторожить. Подобные ссылки, вероятнее всего, — «мимикрия» под официальный сайт компании и рассчитаны на невнимательность пользователя.

страница, с которой пришло сообщение. Компании никогда не будут писать вам с личных страниц других пользователей или со страниц своих сотрудников. Вся коммуникация по подобным розыгрышам осуществляется только от лица официальных аккаунтов и страниц брендов и компаний.

содержание сообщения. Текст самого сообщения также может выдать злоумышленника. Обратите внимание на грамотность такого сообщения — там не может быть орфографических и пунктуационных ошибок, опечаток, неточностей. Компания также не будет просить вас поделиться личной информацией.

Что делать, если сомневаетесь: проверить актуальность информации на официальном сайте компании или позвонить по контактному номеру, указанному на официальном сайте компании, для получения деталей.

Уловка 2. Проблемы с вашей банковской картой

Чаще всего вам пишут якобы с официального профиля банка, отправитель представляется его сотрудником и сообщает о том, что ваша карта заблокирована, кто-то пытался получить к ней доступ, срочно нужно поменять пароль — формулировки могут быть самые разные.

На что стоит обратить внимание:

вас просят раскрыть личные данные карты. Нельзя передавать данные своей карты (CVV-код, PIN-код), логин и пароль от интернет-банкинга, пароль 3D Secure, SMS-пароль, даже если их запрашивает человек, представившийся сотрудником банка. Единственное, что он вправе уточнить — четыре последние цифры карточки и ФИО владельца.

Что делать, если сомневаетесь: связаться с банком через кол-центр по номеру, указанному на вашей банковской карте или на сайте вашего банка, или через мобильное приложение. Это единственный правильный способ узнать, что в действительности происходит с вашей картой.

Уловка 3. Просьбы помочь и перевести деньги

Такие сообщения могут поступать как от ваших знакомых контактов, чьи аккаунты оказались взломаны, так и от незнакомых людей, которые обращаются к вам, например, с просьбой помочь собрать средства на лечение больного ребенка. И если со знакомыми вы можете оперативно связаться для выяснения ситуации, позвонив или написав в другом приложении, то во втором случае все не так просто.

На что стоит обратить внимание:

офи­циально благотворительными сборами средств занимаются социальные организации и фонды, которые имеют свои аккаунты и сайты, а также близкие родственники, у которых есть медицинские заключения, подтверждающие основания для открытия благотворительного счета.

Что делать, если сомневаетесь: попросите предоставить медицинское заключение, ссылку на фонд, который занимается сбором средств, или другие официальные документы, подтверждающие законность сбора средств с целью благотворительности. Если такие документы вам предоставить не готовы — перед вами мошенники. Даже если вам отправили копии документов, информацию стоит тщательно проверить через сайт благотворительного фонда или позвонить туда.

Что делать, если подозрительное сообщение пришло в мессенджере?



Фото: burst.shopify.com

Довольно часто мошенники действуют в Viber, который ранее признавался одним из самых популярных мессенджеров в Беларуси. Что делать, если вы подозреваете, что с вами в приложении беседует мошенник? На этот вопрос ответила Анна Мигаль, директор по развитию бизнеса Rakuten Viber.

— Вопрос безопасности и конфиденциальности наших пользователей является ключевым. Когда вы получаете со­общения от отправителя, которого нет в вашем списке контактов, при­ложение сразу предложит «прочитать сообщение» или «заблокировать контакт». Даже если выберете первый вариант, в диалоговом окне с пользователем сверху будут висеть кнопки «заблокировать» и «это спам». Нажав на них, вы закроете доступ контакту к своему профилю, и незнакомец больше не сможет написать вам.

Чтобы другие пользователи не стали жертвами злоумышленника, вы можете передать информацию о нем в службу поддержки Viber:

сделайте скриншот номера отправителя и полученных от него сообщений;

перейдите на сайт https://help.viber.com/ru/contact и в открывшемся окне заполните форму обратной связи, описав проблему и прикрепив скрины.

В приложении для общения Viber все переписки и передаваемые данные защищены сквозным шифрованием (end-to-end). Это значит, что доступ к личным сообщениям и звонкам имеют только сам пользователь и его собеседник. Сообщения шифруются в момент отправки с устройства адресата и расшифровываются только на устройстве получателя. Никто, даже работники Viber, не может получить к ним доступ.