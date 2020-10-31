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Общение онлайн: как обезопасить себя от мошенничества в Сети
Источник материала: Tut.by
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Уловка 1. Вы выиграли приз
В социальной сети или мессенджере приходит сообщение о том, что вы выиграли телефон, автомобиль, деньги или иной приз. Чаще всего такие сообщения рассылаются с поддельных аккаунтов реально существующих компаний, а сам профиль оформлен в соответствии с айдентикой бренда. В сообщении говорится, что компания проводила рекламную акцию или конкурс и вы стали его победителем. А для получения дальнейших инструкций, как правило, просят вас перейти по указанной ссылке.
На что стоит обратить внимание:
Что делать, если сомневаетесь: проверить актуальность информации на официальном сайте компании или позвонить по контактному номеру, указанному на официальном сайте компании, для получения деталей.
Уловка 2. Проблемы с вашей банковской картой
Чаще всего вам пишут якобы с официального профиля банка, отправитель представляется его сотрудником и сообщает о том, что ваша карта заблокирована, кто-то пытался получить к ней доступ, срочно нужно поменять пароль — формулировки могут быть самые разные.
На что стоит обратить внимание:
Что делать, если сомневаетесь: связаться с банком через кол-центр по номеру, указанному на вашей банковской карте или на сайте вашего банка, или через мобильное приложение. Это единственный правильный способ узнать, что в действительности происходит с вашей картой.
Уловка 3. Просьбы помочь и перевести деньги
Такие сообщения могут поступать как от ваших знакомых контактов, чьи аккаунты оказались взломаны, так и от незнакомых людей, которые обращаются к вам, например, с просьбой помочь собрать средства на лечение больного ребенка. И если со знакомыми вы можете оперативно связаться для выяснения ситуации, позвонив или написав в другом приложении, то во втором случае все не так просто.
На что стоит обратить внимание:
Что делать, если сомневаетесь: попросите предоставить медицинское заключение, ссылку на фонд, который занимается сбором средств, или другие официальные документы, подтверждающие законность сбора средств с целью благотворительности. Если такие документы вам предоставить не готовы — перед вами мошенники. Даже если вам отправили копии документов, информацию стоит тщательно проверить через сайт благотворительного фонда или позвонить туда.
Что делать, если подозрительное сообщение пришло в мессенджере?
Довольно часто мошенники действуют в Viber, который ранее
— Вопрос безопасности и конфиденциальности наших пользователей является ключевым. Когда вы получаете сообщения от отправителя, которого нет в вашем списке контактов, приложение сразу предложит «прочитать сообщение» или «заблокировать контакт». Даже если выберете первый вариант, в диалоговом окне с пользователем сверху будут висеть кнопки «заблокировать» и «это спам». Нажав на них, вы закроете доступ контакту к своему профилю, и незнакомец больше не сможет написать вам.
Чтобы другие пользователи не стали жертвами злоумышленника, вы можете передать информацию о нем в службу поддержки Viber:
В приложении для общения Viber все переписки и передаваемые данные защищены сквозным шифрованием (end-to-end). Это значит, что доступ к личным сообщениям и звонкам имеют только сам пользователь и его собеседник. Сообщения шифруются в момент отправки с устройства адресата и расшифровываются только на устройстве получателя. Никто, даже работники Viber, не может получить к ним доступ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рассказываем о самых распространенных технологиях обмана и о том, по каким признакам можно распознать мошенника.
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