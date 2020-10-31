Тело на продажу. Как живут секс-работницы

Источник материала: Tut.by

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Фильм доступен для просмотра только на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Проституция в Великобритании легальна, если сексуальный контакт происходит без принуждения и насильственных действий. Однако, как и во многих других странах, эта профессия по-прежнему остается одной из самых общественно порицаемых.

Луи Теру решил разобраться, всегда ли решение заниматься проституцией приходит в результате травмы, полученной в юном возрасте, и поговорил с тремя женщинами разных возрастов, занятыми в секс-индустрии.

У студентки Эшли синдром Аспергера, и обычная работа ей не подходит. Виктория — мать четверых детей, которая ушла от мужа-алкоголика и теперь обеспечивает семью, работая в эскорте и снимаясь в порно. Кэролайн за 50, она замужем, но работа эскортницей помогает ей раскрыть свою сексуальность.

Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.