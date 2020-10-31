Источник материала: Onliner

Если вы когда-нибудь продавали, например, Alfa Romeo GTV, то знаете, что проще построить коттедж из коробок от обуви и жвачки, чем найти покупателя данной модели. Приходится либо снижать цену, либо оставлять машину себе, оправдательно называя ее «автомобилем выходного дня». Это вам не Volkswagen Passat B5, который находит покупателя спустя три минуты после публикации объявления. На «Автобарахолке» хватает редких машин, которые очень сложно продать на белорусском рынке. Среди них есть как очень дорогие экземпляры, так и аварийные экспонаты за пару сотен долларов. Сегодня о них и поговорим.

Talbot Solara

Немногие белорусы с ходу вспомнят, что это вообще за марка такая — Talbot. Хотя название бренда у автолюбителей должно быть на слуху. Это франко-британский производитель автомобилей, существовавший до 1992 года. Торговая марка Talbot сейчас принадлежит французскому концерну PSA. Были даже идеи возродить производителя и делать под брендом Talbot бюджетные модели типа Dacia. Еще марку пытались продать китайцам. Все тщетно, Talbot мертв. Но на «Автобарахолке» нашелся один экземпляр. Вроде живой.

Ожидаемо, здесь «всплыла» одна из последних серийных моделей Talbot — Solara. Машина выпускалась с 1980 по 1987 год и пользовалась спросом у таксистов. Она построена на базе Simca 1307 — проект создавался под эгидой подразделения Chrysler Europe. Как видите, все было очень запутанно. Под капотом Talbot — 1,6-литровый карбюраторный мотор с восемью клапанами. Данный экземпляр сошел с конвейера в 1983 году и имеет пробег 300 тыс. км. Заявленная цена — 3 тыс. долларов. Теперь осталось дождаться ценителя редких машин 1980-х годов.

Tata Telcoline

Марка Tata у многих ассоциируется с ультрабюджетным автомобилем Nano. Но на международном рынке индийская компания прославилась в первую очередь своими внедорожниками и пикапами, которые, как правило, были построены на узлах моделей других производителей. Вот, например, пикап Telcoline. Через час вы уже забудете название этой модели, но на самом деле машина довольно интересная.

На борту — подключаемый полный привод, понижающий ряд и блокировка. Продавец уверяет, что все это добро работает, а это значит, в луже по дороге на дачу не застрянете. Автомобиль приводится в движение дизельным двигателем Peugeot (поставлялся по лицензии). Как и у многих других азиатских пикапов, задняя подвеска здесь рессорная. Этот Telcoline сошел с конвейера в 2005 году и намотал с тех пор 178 тыс. км. Продавец хочет получить за пикап 4 тыс. долларов по курсу. Возможен обмен на микроавтобус.

TagAZ Road Partner

Еще один малоизвестный в наших краях внедорожник — TagAZ Road Partner. Когда упоминают бренд TagAZ, многие сразу же вспоминают 4-дверное купе Aquila, которое нашумело в российских СМИ (проект данной модели уехал во Францию). Но под этой маркой выпускали еще внедорожник на базе Ssang Yong Musso. Машину, которая вышла на рынок в 2008 году, назвали Road Partner. От корейского соплатформенника модель отличается экстерьером.

Автомобиль хоть и не претендует на роль самого красивого вседорожника, однако является весьма практичным. Объем багажника составляет 780 литров. Уже в базовой комплектации Road Partner имел подогрев кресел, кондиционер, ABS и подушку безопасности водителя. На «Автобарахолке» продается TagAZ с 3,2-литровым атмосферным мотором (были еще версии с двигателем 2,3). Машина 2010 года выпуска, с пробегом 170 тыс. км. Продавец хочет получить за внедорожник 11,5 тыс. долларов по курсу. Мягко говоря, не дешево. Но вариант, описанный ниже, стоит почти вдвое дороже, к тому же он намного старше.

Pinzgauer 710K

За 21 тыс. долларов по курсу в Гомеле пытаются продать легендарную модель Pinzgauer. Вместительный вездеход создавался инженерами австрийской компании Steyr-Daimler-Puch для швейцарской армии. Сегодня поклонники off-road готовы отдать солидную сумму за Pinzgauer в хорошем состоянии, причем в Беларуси ценителей подобной техники тоже хватает.

Автомобиль, ищущий нового хозяина, был выпущен в 1975 году. Заявленный пробег — 53 тыс. км. Это «командирский» вариант модели, оборудованный бензиновым мотором объемом 2,5 литра (с двумя карбюраторами). Коробка передач здесь механическая. Конечно же, есть «понижайка», блокировки и полный привод. В объявлении говорится, что двигатель и мосты обслуживались своевременно и внедорожник полностью готов покорять новые вершины. Управлять Pinzgauer можно с категорией В.

Oltcit Club

Машина, название которой 97% читателей видят впервые, продается всего за 150 долларов. Но даже за эти деньги продать Oltcit Club будет проблематично. И дело даже не в том, что хетчбэк в аварийном состоянии. Решающую роль здесь играет скорее неизвестность данной модели. Бренд Oltcit существовал непродолжительное время (с 1976 по 1991 год) в Румынии. Создавалась компания при поддержке Citroen, и модель Club представляет собой копию проекта Citroen Prototype Y.

Хетчбэк выпускался в Крайове, а его габаритная длина составляла всего 3732 мм. Продающийся в Беларуси экземпляр оснащен 1,2-литровым мотором и механической коробкой передач. Пробег значения уже не имеет — автомобиль не на ходу. При желании из кузова Oltcit Club можно сделать клумбу или вольер для собаки, но своим ходом этот кусок металла уже вряд ли поедет. Если, конечно, не найдется энтузиаст, готовый вложить не только 150 долларов, но и время в восстановление старого румынского хетчбэка.

Excalibur Phantom

Такие машины, как Lincoln Excalibur, приобретают три категории людей: наркобароны, сутенеры и предприниматели. В нашей стране место есть только для последних. Кататься каждый день по маршруту дом — работа — дом на таком кабриолете не станешь. А вот сдавать в аренду для свадеб и других торжеств — идеальный вариант. Входной билет в этот бизнес стоит 30 тыс. долларов по курсу. За эти деньги вы получите 4-дверный кабриолет 1996 года выпуска.

Заявленный пробег — 10 тыс. км. С одной стороны, маловато для 24-летней машины. С другой — это самый что ни на есть «автомобиль выходного дня». Даже скорее «автомобиль летнего выходного дня». Под капотом этого нарядного красавца — 4,6-литровый бензиновый мотор, работающий в паре с АКП. Можно заправлять 92-м бензином. Привод — на заднюю ось. Продавец уверяет, что машина быстро себя окупит.