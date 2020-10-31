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«Чем хуже ты тренируешься, тем сильнее тебя бьют». Правила жизни кикбоксеров
Источник материала: Onliner
В основном все решает опыт. Опыт приводит к гармонии. Гармония позволяет выстраивать границы, всячески балансировать и держать в порядке дух да тело. Кикбоксеры Никита Шостак (волосы подлиннее) и Иван Ганин (волосы покороче) в совместном проекте Onliner и
Я пришел в бои из автомеханического колледжа. Там была секция тайского бокса. В итоге вместо техника автомобилестроения получился спортсмен.
Зацепишься, бывает, с кем-то в комментах и тебе пишут: «Да ты — Кличко!» Типа тупой. А я не тупой и вообще считаю, что у меня аналитический склад ума. Я не стремлюсь что-то кому-то доказать. Я тренируюсь грамотно доносить свои мысли. При должном подходе тебя поймет даже самый тупой человек, настроенный на диалог.
Меня не бесит, что люди путают кикбоксинг и тайский бокс. Разве что иногда напрягает. Когда доходит до объяснений, просто говорю, что это два разных вида спорта с абсолютно разными правилами.
Чтобы убедить человека, требуется время. Просто послать человека — это быстро, но не продуктивно. Пока донесешь свою позицию, порой проходит 12, 24, 36 часов. Долго, в общем.
Победа — это радость. Нравится, когда после выигрышного боя люди окружают меня. Нравится, когда поздравляют. Нравится, когда нахожусь в центре внимания — нормальном центре внимания, положительном, справедливом. Все-таки можно заинтересовать людей и по очень нехорошим поводам.
Я срывался на людей только во время сгонки веса. Если делаешь это три-четыре раза в год, привыкаешь. Если реже, может сорвать краник. Силы теряются, становишься заторможеннее, экономишь любую энергию, в том числе мыслительную. Думать, анализировать — тратишь лишние калории. Живешь скорее на автомате, чем осознанно. Мой максимум — 10 согнанных килограммов. Это за пять дней. Экстремальная сгонка. Потом я за сутки набрал 9.
Быть лучшим сложно. Процесс достижения этой цели выматывает, но он интересный.
Последние года три победа дает просто удовлетворение. Большой радости, как в юности, уже нет. Сейчас я выигрываю бои, чтобы потом не сидеть и не грустить. Поражения вгоняют в стресс. Ешь себя, анализируешь, что сделал не так.
Я живу этим. Завтракаю и думаю про бои. Еду на тренировку в предвкушении. Кайфую от процесса. Перед сном прокручиваю какие-то моменты.
Главное в профессиональных боях — интерес промоутеров. Нужен боец, который привлечет зрителей и, соответственно, деньги. Победы стоят далеко не на первом месте.
Мой первый старт по взрослым был в 2017-м. Бой проходил в Париже. Помню, ехал в троллейбусе и представлял, как стою на ринге с поднятой рукой после каждого боя. Музыка в ушах играет, проносятся минские улицы, а я в своей голове побеждаю каждую остановку. Понимал, что будет тяжело, но в итоге действительно победил. Мысли материальны. Победу можно притянуть к себе.
Когда говорят, что боец всегда должен быть голодным, я не соглашаюсь. Добраться на тренировку, спортивное питание… У нас такой вид спорта, что многие вынуждены зарабатывать дополнительные деньги, чтобы ездить на чемпионаты. Последние два «мира» катал за свой счет. Съездить в Будапешт можно за недорого, куда-нибудь в Китай — нет.
Не стоит кидаться на людей, у которых другое мнение. Но и сдерживаться не всегда хорошо: можно стать терпилой. Есть едва уловимая грань между терпеливым человеком и терпилой. Лет до 18 я себя сдерживал, молчал, стеснялся. Потом подрос и понял, что достоинство мужчины — это наличие собственного мнения и способность его отстоять. И никто не имеет права ронять его.
Неправильно говорить, что дети лучше, чем мы. Дети — разные. Есть уже испорченные. Есть еще чистые. Благо у них еще не все потеряно. С дисциплинированными ребятами я занимаюсь спортом, с недисциплинированными — воспитанием.
Спокойствие — это опыт. У него очень высокая цена. Опыт стоит времени — долгого. Ты растешь на боях. Не на тренировках, а на боях. Там прокачиваются дух и характер. Можно быть красавчиком на занятиях: красиво бить по лапам, передвигаться, как по учебнику. А потом выходишь на бой — и ни фига.
Почему важна дисциплина? Если ты чего-то хочешь, надо заниматься этим каждый день. Маленькими, большими шагами — без разницы. Надо выбрать комфортный для себя темп. Жизнь — марафон, а не спринт. Чтобы что-то было, надо этим заниматься всегда. Мотивация — крутая штука. Но это приходящее и уходящее явление. А дисциплина — это всегда. Мотивация погонит тебя вперед, но после пропадет. И вот тут включится дисциплина. Это фундамент прогресса.
Проигрывать намного сложнее, чем выигрывать. Не верю людям, которые говорят, что легко сносят поражения. Я вроде бы не сильно загоняюсь и внешне спокоен, но внутри мне очень тяжело. В прошлом году я проиграл в финале чемпионата Европы. Досрочно. Это вообще тяжело для себялюбия. Боя того десять минут. Но мысли тянут тебя обратно еще месяц.
Урон наносится вне зависимости от итога боя. Ты все равно пропускаешь удары, от которых не становишься ни умнее, ни сильнее, ни здоровее. Хотя на победителях раны заживают намного быстрее. Когда проигрываешь, обращаешь внимание на любые болячки.
Самый тупой вопрос перед боем — «Ну что, готов?». Нет, блин, не готов! А зачем я здесь? Понимаю, что все с доброй целью и хотят меня поддержать. Но это конкретно отвлекает.
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