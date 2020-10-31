«Чем хуже ты тренируешься, тем сильнее тебя бьют». Правила жизни кикбоксеров





Почему важна дисциплина? Если ты чего-то хочешь, надо заниматься этим каждый день. Маленькими, большими шагами — без разницы. Надо выбрать комфортный для себя темп. Жизнь — марафон, а не спринт. Чтобы что-то было, надо этим заниматься всегда. Мотивация — крутая штука. Но это приходящее и уходящее явление. А дисциплина — это всегда. Мотивация погонит тебя вперед, но после пропадет. И вот тут включится дисциплина. Это фундамент прогресса.