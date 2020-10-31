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Впервые в истории на авторынке Европы продано больше "электричек", чем дизелей

31.10.2020 08:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Согласно отчету аналитической компании JATO Dynamics в 2020 в начале осени на европейском авторынке было продано больше автомобилей, приводимых в движение электромоторами, включая гибриды, чем дизельных моделей. Эксперты отметили, что это произошло впервые в истории.



"Хотя регистрация автомобилей упала на 29% в первые девять месяцев года, до 8,54 миллиона единиц, есть явные признаки того, что Европа готова к электрической революции. Фактически, согласно данным JATO на сентябрь 2020 года, эта революция уже началась", - сообщили представители компании.

Электрическим или гибридным стал каждый четвертый проданный автомобиль.

"Впервые автомобили с альтернативным топливом превзошли по продажам один из двух "традиционных" типов двигателей внутреннего сгорания. Это знаменует собой существенное изменение - всего пять лет назад дизельные автомобили были доминирующим игроком в Европе", - отметили эксперты.

Спрос на бензиновые и дизельные автомобили падает двузначными числами по сравнению с сентябрем 2019 года, в то время как объем электромобилей увеличился на 139% до 327 800 единиц, что является рекордом как по объему, так и по доле рынка. В то же время доля рынка дизелей в сентябре была рекордно низкой - всего 24,8%. "Ровно десять лет назад дизельные автомобили составляли 50% регистраций, в то время как рыночная доля электромобилей была ниже 1%", - подчеркнули специалисты.
 
 
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Согласно отчету аналитической компании JATO Dynamics в 2020 в начале осени на европейском авторынке было продано больше автомобилей, приводимых в движение...
 
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