







"Хотя регистрация автомобилей упала на 29% в первые девять месяцев года, до 8,54 миллиона единиц, есть явные признаки того, что Европа готова к электрической революции. Фактически, согласно данным JATO на сентябрь 2020 года, эта революция уже началась", - сообщили представители компании.





Электрическим или гибридным стал каждый четвертый проданный автомобиль.





"Впервые автомобили с альтернативным топливом превзошли по продажам один из двух "традиционных" типов двигателей внутреннего сгорания. Это знаменует собой существенное изменение - всего пять лет назад дизельные автомобили были доминирующим игроком в Европе", - отметили эксперты.





Спрос на бензиновые и дизельные автомобили падает двузначными числами по сравнению с сентябрем 2019 года, в то время как объем электромобилей увеличился на 139% до 327 800 единиц, что является рекордом как по объему, так и по доле рынка. В то же время доля рынка дизелей в сентябре была рекордно низкой - всего 24,8%. "Ровно десять лет назад дизельные автомобили составляли 50% регистраций, в то время как рыночная доля электромобилей была ниже 1%", - подчеркнули специалисты.



