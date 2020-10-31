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Посол Беларуси в Аргентине записал видеообращение в последний день службы

31.10.2020 08:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В свой последний день дипломатической службы в качестве посла Беларуси в Аргентине Владимир Астапенко записал видеообращение.

Он выразил надежду, что в ближайшем будущем мы сможем поднять БЧБ-флаги над всеми посольствами Беларуси.

Астапенко надел бело-красно-белую футболку аргентинского футбольного клуба «Ривер Плейт», а в конце видeо достал бело-красно-белый флаг.



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В свой последний день дипломатической службы в качестве посла Беларуси в Аргентине Владимир Астапенко записал видеообращение.
 
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