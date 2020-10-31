Землетрясение в Эгейском море: разрушения в Греции и Турции, есть погибшие

пишет Русская служба Би-би-си. Геологическая служба США (USGS) оценила магнитуду замлетрясения в 7,0, власти Турции - в 6,6,Русская служба Би-би-си.





Сообщается, что в Турции погибли по меньшей мере 20 человек и около 800 пострадали. На греческом острове Самос известно о гибели двух подростков.





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ПВ Измире, третьем по величине городе Турции с населением почти в 3 миллиона человек, при подземных толчках многие жители в панике и ужасе выбегали на улицы. В городе разрушено по меньшей мере 20 зданий.





В соцсетях появились видеозаписи момента, когда обрушивается многоэтажный дом. На других видео жители города пытаются спасать из-под обломков зданий выживших.





В Измире также отмечены наводнения после сильной приливной волны в море. Сообщается о пропавших рыбаках.





По данным турецких властей по меньшей мере один из 12 погибших стал жертвой наводнения: его инвалидное кресло было опрокинуто волной.





Позже появились сообщения о том, что из-под обломков зданий было спасено 70 человек.





Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что правительство поможет пострадавшим от наводнения "всеми имеющимися у государства средствами".





На греческом острове Самос от землетрясения пострадали 8 жителей, а два подростка погибли при обрушении стены. Мини-цунами затопило порт Самоса, несколько зданий пострадало. Власти Греции говорят, что магнитуда землетрясения достигала 6,7, это было самое сильное землетрясение на острове с 1904 года.





Жителям Самоса с населением в 45 тыс. человек было настоятельно рекомендовано не покидать свои дома и держаться подальше от берега.





Подземные толчки ощущались также на Крите.

Взаимные соболезнования

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что позвонил президенту Турции, чтобы выразить ему соболезнования в связи с гибелью людей в результате землетрясения, которое затронуло обе страны.





"Каковы бы ни были наши разногласия, в эти времена наши народы должны держаться вместе", - написал в Твиттере Мицотакис.





Позже Президент Эрдоган опубликовал собственный твит, в котором также выразил соболезнования Греции от своего лица и от лица всего турецкого народа.





"Турция тоже всегда готова помочь Греции залечить раны. И то, что два соседа проявляют солидарность в тяжелые времена, куда более ценно, чем многие другие вещи в жизни", - добавил он.





Отношения между Афинами и Анкарой в последние месяцы оставались особо напряженными в связи с территориальным спором в Средиземноморье.

Не в первый раз

Землетрясения - не редкость в регионе.





24 января этого года 41 человек погиб и 1607 получили травмы в результате землетрясения в городе Сивридж в провинции Элязыг на востоке Турции.





19 июля 2019 года подземный толчок вывел из строя систему энергоснабжения в Афинах, оставив значительную часть города без электричества.





17 августа 1999 года в результате разрушительного землетрясения с эпицентром в городе Измит неподалеку от Стамбула погибли 17217 человек, были ранены почти 45 тысяч, и около 600 тысяч остались без крова.



