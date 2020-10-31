ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Землетрясение в Эгейском море: разрушения в Греции и Турции, есть погибшие

31.10.2020 08:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Сильное подводное землетрясение произошло в пятницу в Эгейском море юго-западнее побережья турецкой провинции Измир и севернее греческого острова Самос.
1 из 4

Геологическая служба США (USGS) оценила магнитуду замлетрясения в 7,0, власти Турции - в 6,6, пишет Русская служба Би-би-си.

Сообщается, что в Турции погибли по меньшей мере 20 человек и около 800 пострадали. На греческом острове Самос известно о гибели двух подростков.

ФОТО,ANADOLU AGENCY VIA GETTY

ПВ Измире, третьем по величине городе Турции с населением почти в 3 миллиона человек, при подземных толчках многие жители в панике и ужасе выбегали на улицы. В городе разрушено по меньшей мере 20 зданий.

В соцсетях появились видеозаписи момента, когда обрушивается многоэтажный дом. На других видео жители города пытаются спасать из-под обломков зданий выживших.

В Измире также отмечены наводнения после сильной приливной волны в море. Сообщается о пропавших рыбаках.

По данным турецких властей по меньшей мере один из 12 погибших стал жертвой наводнения: его инвалидное кресло было опрокинуто волной.

Позже появились сообщения о том, что из-под обломков зданий было спасено 70 человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что правительство поможет пострадавшим от наводнения "всеми имеющимися у государства средствами".

На греческом острове Самос от землетрясения пострадали 8 жителей, а два подростка погибли при обрушении стены. Мини-цунами затопило порт Самоса, несколько зданий пострадало. Власти Греции говорят, что магнитуда землетрясения достигала 6,7, это было самое сильное землетрясение на острове с 1904 года.

Жителям Самоса с населением в 45 тыс. человек было настоятельно рекомендовано не покидать свои дома и держаться подальше от берега.

Подземные толчки ощущались также на Крите.

Взаимные соболезнования

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что позвонил президенту Турции, чтобы выразить ему соболезнования в связи с гибелью людей в результате землетрясения, которое затронуло обе страны.

"Каковы бы ни были наши разногласия, в эти времена наши народы должны держаться вместе", - написал в Твиттере Мицотакис.

Позже Президент Эрдоган опубликовал собственный твит, в котором также выразил соболезнования Греции от своего лица и от лица всего турецкого народа.

"Турция тоже всегда готова помочь Греции залечить раны. И то, что два соседа проявляют солидарность в тяжелые времена, куда более ценно, чем многие другие вещи в жизни", - добавил он.

Отношения между Афинами и Анкарой в последние месяцы оставались особо напряженными в связи с территориальным спором в Средиземноморье.

Не в первый раз

Землетрясения - не редкость в регионе.

24 января этого года 41 человек погиб и 1607 получили травмы в результате землетрясения в городе Сивридж в провинции Элязыг на востоке Турции.

19 июля 2019 года подземный толчок вывел из строя систему энергоснабжения в Афинах, оставив значительную часть города без электричества.

17 августа 1999 года в результате разрушительного землетрясения с эпицентром в городе Измит неподалеку от Стамбула погибли 17217 человек, были ранены почти 45 тысяч, и около 600 тысяч остались без крова.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сильное подводное землетрясение произошло в пятницу в Эгейском море юго-западнее побережья турецкой провинции Измир и севернее греческого острова Самос.
 
Новости дня
Новости разные
 
Автомобили, продать которые — хлопотное дельце
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика