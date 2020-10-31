«Режим в Беларуси пробил очередное дно, начав выбрасывать студентов из вузов за участие в мирных протестах»

Украина должна предложить возможность обучения отчисленным белорусским студентам, считает глава МИД страны в 2014-2019 годах Павел Климкин.



Национальный университет «Киево-Могилянская академия» — один из старейших вузов Украины / Фото носит иллюстративный характер

«Режим в Беларуси пробил очередное дно. Там начали выбрасывать студентов из вузов за участие в мирных протестах. Должны предложить им обучение в Украине: плохие студенты не борются за свободу. А завершат они обучение в другой Беларуси», — написал Климкин на своей странице в «Твиттере».

27 октября на совещании по подготовке Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко заявил: «Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улице. Но они должны быть отчислены из вуза. То же самое преподаватели, их тоже единицы, которые гадко себя ведут в вузах».

После этого администрации вузов стали активно отчислять студентов, что вызвало новую волну протестов.

30 октября, представляя нового министра внутренних дел Ивана Кубраков центральному аппарату ведомства, Лукашенко развил тему: «Мы не будем церемониться ни со студентами, ни с рабочими каких-то предприятий».

Польша и Литва заявили о готовности выделить места для отчисленных белорусских студентов. Кроме того, председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цалко заявил, что такие студенты могут перевестись в вузы РФ.