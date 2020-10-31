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Какова ситуация на границе
Источник материала: Навiны
Более полутысячи большегрузных автомобилей скопилось утром 31 октября в пунктах пропуска на границе Беларуси с двумя странами ЕС.
Больше всего фур ожидает выезда на литовском направлении — более 440:
В одном пункте пропуска на белорусско-латвийской границе («Урбаны») скопилось более 80 грузовиков.
А вот на выезде в Польшу, по данным ГПК на 08:00, очередей нет.
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Более полутысячи большегрузных автомобилей скопилось утром 31 октября в пунктах пропуска на границе Беларуси с двумя странами ЕС.
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