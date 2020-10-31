Какова ситуация на границе

Более полутысячи большегрузных автомобилей скопилось утром 31 октября в пунктах пропуска на границе Беларуси с двумя странами ЕС.



Фото носит иллюстративный характер

Больше всего фур ожидает выезда на литовском направлении — более 440:

«Каменный Лог» — более 160;

«Бенякони» — более 120;

«Котловка» — более 100;

«Привалка» — более 60.

В одном пункте пропуска на белорусско-латвийской границе («Урбаны») скопилось более 80 грузовиков.

А вот на выезде в Польшу, по данным ГПК на 08:00, очередей нет.