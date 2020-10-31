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Вудкрофт о поражении в матче с «Торпедо»: не хватило реализации и дисциплины

31.10.2020 08:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал безвольно проигранный гостевой поединок в Нижнем Новгороде.

Вудкрофт о поражении в матче с «Торпедо»: не хватило реализации и дисциплины
Фото ХК «Динамо-Минск»

Накануне вечером «зубры», ведя походу поединка 3:1, уступили в итоге «оленям» 3:6.

«К сожалению, мы вошли в игру неуверенно, позволили сопернику забить, но все же завершили первый период, лидируя в счете — 2:1. А после счета 3:1 создали множество моментов для того, чтобы забить еще. Не хватило реализации и дисциплины. Когда так много вещей происходит одновременно, выиграть матч с равным по силе соперником крайне сложно. Это то, что произошло в этот раз», — приводит пресс-служба «Динамо» слова своего рулевого.

По его словам «бело-голубые» «не были готовы победить и дали возможность сопернику в третьем периоде вернуться в борьбу, чем «Торпедо» воспользовалось. Это очень опасная команда. Мы знали об этом. Поплатились за ошибки. Я разочарован».

Также Вудкрофт заметил, что стилю его команды требуется дисциплина со стороны игроков: «Поговорим с хоккеистами. Нам следует вернуться к тому хоккею, который приносил результат раньше. Мы на пути к этому».

В эту выездную серию минчане проведут еще четыре поединка, соперниками в которых у них будут:

  • 01.11. — «Локомотив»;
  • 11.11. — «Сибирь»;
  • 13.11. — «Амур»;
  • 15.11. — «Барыс».

На данный момент в активе «зубров» 24 очка после 20 встреч, что позволяет занимать четвертое место в Западной конференции.

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал безвольно проигранный гостевой поединок в Нижнем Новгороде.
 
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