Тысячи человек участвуют в 26-часовом Всемирном конгрессе белорусов

В полночь 31 октября по минскому времени в онлайн-формате начался 26-часовой Всемирный конгресс белорусов, объединивший более пяти тысяч представителей белорусского народа, которые проживают по всему миру. Организатором масштабного форума выступает сообщество «Белорусы зарубежья», куда входят белорусские диаспоры из четырех десятков стран.





Зарегистрированные участники конгресса общаются через видеоплатформу Zoom, остальные могут наблюдать за прямой трансляцией форума на youtube-канале организаторов.

Открывая конгресс, сокоординатор белорусских общин Австралии, секретарь сообщества «Белорусы зарубежья» Артем Ледовский отметил, что «все белорусы связаны общим домом, и в этом доме беда».

«Мы видим, что белорусский народ — мы, наши родные и друзья — лишены закона, справедливости и правды, и мы не можем с этим смириться, — сказал он. — Мы верим в то, что сообща люди могут пересилить любые невзгоды, найти решение сложнейшим задачам. Для этого мы все здесь собрались. Среди нас есть люди всех профессий, наш совокупный опыт — сотни лет. При общности интересов и готовности работать сообща я не сомневаюсь, что мы сможем вернуть мир в наш общий дом и спокойствие в сердца белорусов».

Первостепенной задачей конгресса, по словам Ледовского, является начало открытой общественной дискуссии о причинах текущего белорусского кризиса и его последствиях. Еще одной задачей форума является «разработка решений, способов и методов для максимального устранения негативных последствий кризиса для Беларуси и белорусов». Кроме того, конгресс призван помочь в «планировании и оценке инфраструктуры и ресурсов для реализации разработанных решений». «Наши ресурсы — это прежде всего мы сами и наше время, применив которое разумно и сообща, мы можем изменить мир. Мы уже его меняем», — убежден Ледовский.

С приветственным словом на открытии конгресса выступила экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. Ее выступление транслировалось в записи. «Где бы вы ни находились — в Минске или Нью-Йорке, Варшаве или Мельбурне, Москве или Иерусалиме, каждый из вас теперь делает все возможное, чтобы приблизить нашу победу. Каждый день мы с вами строим новую Беларусь, ту Беларусь, которой можем гордиться. Беларусь, которой восхищается весь мир, которая дружит с соседями, которую хочется назвать домом и куда хочется возвращаться», — сказала Тихановская.

«Я верю, что Всемирный конгресс белорусов поможет найти решение для выхода из кризиса, до которого довел нынешний режим. Мы должны отбросить сомнения и страхи и работать вместе ради нашей родины. Вы видите, что бывшая власть паникует — отчисляют студентов, увольняют преподавателей, пугают рабочих, арестовывают тех, кто страйкует. Они боятся нашей настойчивости, они в растерянности. Они не могут понять, почему мы до сих пор не остановились, почему мы продолжаем выходить на мирный протест. Когда я вижу, как пенсионеры выходят на марши, а дети в школах отстаивают права перед учителями, я понимаю: мы не можем отступить. Чтобы двигаться дальше, нам нужно объединить усилия и работать вместе ради будущего нашей любимой страны. Давайте построим новую Беларусь вместе», — призвала экс-кандидат в президенты.

Участников конгресса также поприветствовали председатель Рады БНР Ивонка Сурвилла, члены президиума созданного по инициативе Тихановской Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси Павел Латушко и Сергей Дылевский и др.

В течение суток работа форума будет проходить в следующих друг за другом тематических секциях, которые посвящены белорусским диаспорам, экономическим и политическим преобразованиям в Беларуси, спорту, религии, науке, медицине, образованию, профсоюзам, благотворительности, технологиям, правам человека, свободе слова, культуре, внешней политике и многому другому. По информации организаторов, на конгрессе выступят более 100 спикеров.