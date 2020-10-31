|
Милиция задержала журналиста Павла Добровольского
31.10.2020 09:19 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В пятницу, 30 октября, в Минске задержали журналиста информационной компании БелаПАН Павла Добровольского.
В 12:36 от него пришло сообщение «Милиция в масках пришла», после чего мобильный телефон Добровольского оказался недоступен, на сообщения в мессенджерах журналист также не отвечал, пишет
Как позже сообщила БелаПАН официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, Добровольский доставлен в РУВД Фрунзенского района в рамках административного процесса.
Нарушение какой конкретно статьи КоАП вменяется Добровольскому, пока неизвестно.
По словам Ганусевич, «до суда Добровольский будет находиться в местах временного содержания».
В свое время Павел Добровольский работал в "Ежедневнике". Желаем ему скорейшего освобождения!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пятницу, 30 октября, в Минске задержали журналиста информационной компании БелаПАН Павла Добровольского.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)