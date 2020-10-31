Милиция задержала журналиста Павла Добровольского

Источник материала: Ежедневник

В пятницу, 30 октября, в Минске задержали журналиста информационной компании БелаПАН Павла Добровольского.

В 12:36 от него пришло сообщение «Милиция в масках пришла», после чего мобильный телефон Добровольского оказался недоступен, на сообщения в мессенджерах журналист также не отвечал, пишет БАЖ .

Как позже сообщила БелаПАН официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, Добровольский доставлен в РУВД Фрунзенского района в рамках административного процесса.

Нарушение какой конкретно статьи КоАП вменяется Добровольскому, пока неизвестно.

По словам Ганусевич, «до суда Добровольский будет находиться в местах временного содержания».

В свое время Павел Добровольский работал в "Ежедневнике". Желаем ему скорейшего освобождения!