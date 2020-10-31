«Сортир» из Глуска, промах сантехника и «лишний» кабель. Лучшее за неделю на «Доске позора»

Источник материала: Tut.by

В почтовом ящике « Доски позора » фотографий «шедевров» наших строителей меньше не становится. Примечательно, что нам чаще стали писать об объектах, которые обычно не являются предметом светских бесед — туалетах. Вероятно, все уже знают как должны выглядеть современные уборные, поэтому просто дырка в полу уже ни у кого не вызывает ностальгии. Вот смотрите, что у нас есть в этот раз.

Минск, Киселева, 25. Вот так выглядят трубы питьевого водоснабжения в доме. Как долго они еще продержатся и во что превратится подвал, когда их прорвет?





Минск, улица Плеханова, 53. «Специалисты» положили линолеум в третьем подъезде дома.





Добруш. Читатель прогулялся по набережной и обнаружил, что ее пора ремонтировать.









А потом прошелся по местному проспекту Мира — здесь тоже есть к чему приложить руки: решетку ливневки, например, в уровень с асфальтом уложить, дочинить уличный фонарь (установленная доска за ремонт не считается) и хотя бы спилить торчащий из бордюра кусок арматуры.













Минск, проспект Мира, 1. Жильцы новостройки жалуются на качество установленных дверей выхода на балкон из лифтового холла в первом подъезде — плотно они не закрываются. «Генподрядчик „Инсервисстрой“ отказывается устранять дефект», — пишут они.





Минск, улица Пономарева, 10. После капремонта на фасаде остался висеть на фасаде электрический кабель. Есть «ашчушчэние», что он вполне рабочий.





Глуск. Люди прислали фото общественного туалета на автовокзале. Хорошо, что городок не туристический, а то для иноземцев пришлось бы еще и инструкцию по пользованию «сортиром на три очка» на стене вешать.





А этот самодельный писсуар? 21 век на дворе, «айтистрана», а лучше желоба из жести не смогли придумать (это все тот же Глуск).





Могилев. Так выглядит туалет у учеников начальных классов школы № 35. Автор фото пишет: «Мне 34 года, я тоже учился в этой школе. Ничего в туалете не изменилось, только унитаз поменяли и „сделали“ двери. Только как сесть на унитаз и закрыть дверь — никого не интересует».





Минск. Ступеньки к ЖЭС № 15. Могли бы уже и починить.





Минск. Лестница в торце гостиницы «Орбита» со стороны метро "Пушкинская" в новый магазин «Хит». Лестница к нему со стороны Пушкина не оборудована пандусом, и до входа в магазин надо еще постараться подняться. Здесь, видимо, нельзя ходить с детьми в колясках.





Минск. Во дворе домов по улице Берестянской, 15 и 13, решили восстановить спортивную площадку после того, как на ней больше года хранили трубы для ремонта теплосетей. Но почему-то решили, что это должна быть волейбольная площадка. Столбы для натягивания сетки вкопали лет 10 назад, но, по словам местного жителя, он ни разу не видел, чтобы кто-то играл в волейбол. Если рассмотреть фото, то мы увидим очень неудачное расположение площадки: с одной стороны — обрыв, под которым оборудована стоянка автомобилей. Значит, во время игры мяч регулярно будет попадать по крышам стоящих внизу автомобилей. Площадку ограничивают железобетонными бордюрами, причем существенно выше существующего уровня. Вовнутрь собираются засыпать песок, а снаружи чернозем. «Тот, кто проектировал, хоть в курсе, что подающий вводит мяч в игру из-за пределов площадки, а игроки часто выбегают за пределы площадки за мячом? Я бы не рискнул здесь играть, чтобы не поломать ноги», — пишет автор фото.





Как подключить сразу четыре радиатора от тепломагистрали? А вот так!





На фото именно тот случай, когда если не знаешь, что находится за стенкой, лучше не сверлить. А то получится как здесь:



Фото из Instagram