Топ-5 страшных книг на Хеллоуин для любителей пощекотать себе нервы

Источник материала: Tut.by

Если в нынешней эпидемиологической ситуации нельзя гулять по улицам в хеллоуинских костюмах, то почему бы не задать атмосферу, украсив свой дом и почитав книги соответствующей тематики? Укутываемся поуютнее в теплый плед и за кружкой ароматного горячего глинтвейна получаем «страшное» удовольствие от чтения.



Татьяна Кашкан Литературовед и книжный блогер

Брэм Стокер, «Дракула»





Какой Хеллоуин без графа Дракулы и вампиров? Фильм вы, небось, смотрели, а книгу, которая, как это часто бывает, еще интереснее, читали? Это первое художественное произведение о вампирах стало классикой, которая до сих пор служит образцом для следующих поколений книг, фильмов и видеоигр с кровопийцами. Мрачное, загадочное и местами депрессивное чтиво — как раз то, что надо для этого мистического праздника.

Вашингтон Ирвинг, «Легенда о Сонной лощине»





Когда речь заходит о «Сонной лощине», невольно на ум приходит Джонни Дэпп и Кристина Ричи. Давайте познакомимся с первоисточником, он того стоит. Король мистических романов Вашингтон Ирвинг с легкостью окунает читателя в легенду о всаднике, загадочных исчезновениях и жутких кладбищах.

Шерли Джексон, «Призрак дома на холме»





Эта книга считается одной из лучших историй о привидениях. Это роман о загадочном доме, в который приезжает ученый, пытаясь доказать, что в доме есть призраки. Удастся это ему или нет? Не будем раскрывать интригу. Но, как понимаете, его ждет непростой путь, полный леденящих душу приключений.

Роджер Желязны, «Ночь в одиноком октябре»





Роман — олицетворение Хеллоуина. Автор собрал всех «страшных» героев в одной истории: Джек Потрошитель, граф Дракула, оборотень, доктор Франкенштейн и его творение. В последний день октября, если он выпадает на полнолуние, начинается битва между двумя командами с этими самыми героями. Одна команда хочет открыть ворота в Царство Древних, а другая пытается ей помешать. Кто же победит в этом противостоянии?

Эдгар Аллан По, «Страшные истории»





Этот сборник рассказов представляет собой смесь ужасов и психологической драмы. В этом и заключается неповторимый почерк автора: он не только устрашает, но и заставляет задуматься. А еще это классика — нескучная классика! — которую просто необходимо прочитать хоть раз в жизни.