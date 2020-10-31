Дешевая, белорусская, крутая. Рассказываем про косметику, которая появилась в продаже (и порадовала нас)

Источник материала: Tut.by

Традиционно публикуем подборку косметических новинок (на этот раз — исключительно бюджетных) уходящего месяца и рассказываем, что из этого стоит вашего внимания, а на что лучше не тратить деньги. Все продукты из нашего обзора доступны для белорусов — онлайн, с доставкой на дом.

У марки Relouis — пополнение в нашумевшей линейке Paradiso: в октябре на прилавках появился тональный крем-флюид в четырех оттенках, один из которых отлично подойдет светлокожим.

Тон имеет легкое покрытие и сатиновый финиш, и, по мнению производителя, подойдет для всех типов кожи. Что, с одной стороны, обосновано — в составе есть как увлажняющие, так и матирующие компоненты. С другой, обладательницам жирной кожи крем может показаться недостаточно стойким.





Кстати о жирной коже: специально для этого типа новую декоративную линейку выпустил бренд Eveline. В серии есть тональный крем, корректор несовершенств и компактная пудра. Все они содержат антибактериальный компонент (масло чайного дерева) и представлены в четырех оттенках (кроме корректора у него лишь три цветовые вариации).













И это еще не все для тона лица на сегодня: новые тональный крем и консилер вышли и у марки Catrice.

Линейка True skin — это стойкое покрытие средней плотности. При этом, как утверждает производитель, средства не создают на коже «эффекта маски» и смотрятся максимально естественно. И тон, и консилер заявлены как продукты для сухой или нормальной кожи, однако, скорее всего, подойдут и комбинированной.









Также Catrice выпустили новую линейку палеток теней — 5 in a box, подозрительно похожую на запуски одного из премиум-брендов. К счастью для нас, сходство не только визуальное: качество шиммеров в палетках от Catrice действительно на уровне люкса. Матовые — пигментированные, хорошо растушевываются (все, кроме самых темных оттенков — эти бренду, увы, не удались), но сильно пылят.

Несмотря на нюансы, новинка удачная и стоит покупки. Представлена она, кстати, в четырех оттенках: два в холодной гамме.





И еще два — в экстремально теплой.





Помните прекрасные палетки-тройки для лица от Belordesign? Нет, их не решили снять с продажи. Но решили разделить — на случай, если вам не нужно все и сразу. Теперь в продаже есть отдельные продукты — скульптор Lumi touch и хайлайтер Relief touch, каждый в трех оттенках.









Немецкий бренд Zoeva выпустил новую линейку «экстрасияющих» (именно так их называет сам производитель) блесков для губ — Powerful lip shine. Помимо декоративного эффекта у средства есть и ухаживающий: в состав блесков входят питательные масла манго и сладкого миндаля.

В коллекции десять оттенков, все в нюдовой гамме.





Новые средства для губ вышли и у белорусского бренда LiLo. Так, в октябре в продажу поступили блески-пламперы Flame lipfiller и жидкие матовые помады Matte&me.

Блески, как понятно из названия, обладают эффектом увеличения губ: как хоть и временным, но физическим — за счет разогревающих компонентов, так и исключительно визуальным — за счет сияния. В линейке 12 оттенков — от прозрачных и нюдовых до ягодных.





Матовая помада имеет бархатный финиш, имеет эффект тинта и, по заверениям производителя, практически не ощущается на губах. Представлена новинка также в 12 оттенках.



