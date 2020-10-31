Пожалуй, это самый заметный светофор в Минске

Источник материала: Onliner

ГАИ Минска выступила с инициативой усовершенствовать светофорный объект на улице Притыцкого, вблизи торгового центра «Скала». Пожалуй, теперь это самый заметный светофор в городе: светится не только он сам, но и практически вся конструкция.

— Такое усовершенствование повышает видимость сигналов светофора для водителей, а также снижает вероятность наездов на пешеходов, пересекающих проезжую часть на разрешающий сигнал, — отметила начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ Минска Александра Попова. — Локация была выбрана с учетом того, что в этой зоне широкие полосы для движения и прямой участок, что, в свою очередь, провоцирует водителя к превышению скоростного режима.











