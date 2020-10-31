Закон об органах внутренних дел: сотрудник во всех случаях ограничения прав и свобод гражданина обязан разъяснить ему основания для такого ограничения

Источник материала: Onliner

Вчера на Окрестина в Минске журналисты Onliner встречали коллегу Дарью Спевак, которую освободили после суток. Буквально за несколько минут до торжественного момента возле нас притормозил неприметный микроавтобус, из которого вышли люди в черном и попросили фотографов и видеожурналиста пройти с ними. На вопрос «Что происходит?» сотрудники объяснили: «Так надо». В нашей ежедневной рубрике напоминаем, как на самом деле надо поступать согласно законодательству.

«Сотрудник органов внутренних дел выполняет обязанности, предусмотренные настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Беларусь, в пределах своей компетенции в соответствии с занимаемой должностью.

Каждый сотрудник органов внутренних дел на всей территории Республики Беларусь независимо от занимаемой должности, места нахождения и времени в случае обращения к нему должностных лиц и других граждан с заявлением или сообщением о событиях, угрожающих личной или общественной безопасности, либо в случае непосредственного выявления таковых обязан:

принять возможные меры по пресечению преступления, административного правонарушения, спасению граждан, оказанию нуждающимся необходимой помощи, установлению и задержанию лиц, совершивших преступление, административное правонарушение, выявлению очевидцев преступления, административного правонарушения, охране места происшествия;

сообщить об этом в ближайший орган внутренних дел.

Сотрудник органов внутренних дел должен принять меры по немедленному оказанию медицинской и другой необходимой помощи лицам, пострадавшим от преступлений, административных правонарушений и несчастных случаев, лицам, находящимся в беспомощном или опасном для жизни или здоровья состоянии.

Сотрудник органов внутренних дел во всех случаях ограничения прав и свобод гражданина обязан разъяснить ему основания для такого ограничения, а также возникающие в связи с этим его права и обязанности».