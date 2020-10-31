ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Закон об органах внутренних дел: сотрудник во всех случаях ограничения прав и свобод гражданина обязан разъяснить ему основания для такого ограничения

31.10.2020 09:27 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Вчера на Окрестина в Минске журналисты Onliner встречали коллегу Дарью Спевак, которую освободили после суток. Буквально за несколько минут до торжественного момента возле нас притормозил неприметный микроавтобус, из которого вышли люди в черном и попросили фотографов и видеожурналиста пройти с ними. На вопрос «Что происходит?» сотрудники объяснили: «Так надо». В нашей ежедневной рубрике напоминаем, как на самом деле надо поступать согласно законодательству.

«Сотрудник органов внутренних дел выполняет обязанности, предусмотренные настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Беларусь, в пределах своей компетенции в соответствии с занимаемой должностью.

Каждый сотрудник органов внутренних дел на всей территории Республики Беларусь независимо от занимаемой должности, места нахождения и времени в случае обращения к нему должностных лиц и других граждан с заявлением или сообщением о событиях, угрожающих личной или общественной безопасности, либо в случае непосредственного выявления таковых обязан:

принять возможные меры по пресечению преступления, административного правонарушения, спасению граждан, оказанию нуждающимся необходимой помощи, установлению и задержанию лиц, совершивших преступление, административное правонарушение, выявлению очевидцев преступления, административного правонарушения, охране места происшествия;

сообщить об этом в ближайший орган внутренних дел.

Сотрудник органов внутренних дел должен принять меры по немедленному оказанию медицинской и другой необходимой помощи лицам, пострадавшим от преступлений, административных правонарушений и несчастных случаев, лицам, находящимся в беспомощном или опасном для жизни или здоровья состоянии.

Сотрудник органов внутренних дел во всех случаях ограничения прав и свобод гражданина обязан разъяснить ему основания для такого ограничения, а также возникающие в связи с этим его права и обязанности».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера на Окрестина в Минске журналисты Onliner встречали коллегу Дарью Спевак, которую освободили после суток. Буквально за несколько минут до торжественного момента...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Сортир» из Глуска, промах сантехника и «лишний» кабель. Лучшее за неделю на «Доске позора»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика