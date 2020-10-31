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Певица Рита Дакота готова сыграть бесплатный онлайн-концерт на Площади Перемен

31.10.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская певица, участница «Фабрики звезд» Рита Дакота, живущая в России, в восторге от мирных протестов на родине.

ФОТО: INSTAGRAM.COM/RITADAKOTA

Белорусская певица, живущая в России, в восторге от мирных протестов на родине.

Она дала в Instagram жесткие оценки деятельности режима Лукашенко. Рита Дакота не признает легитимность узурпатора. При его управлении она не собирается выступать в Беларуси.

«Я не буду выступать в захваченной кровавым тираном Беларуси.

Покуда государство (у власти которого стоит омерзительный мне лично и миллионам моих гордых свободных слЫшателей нелегитимный узурпатор) будет зарабатывать налог с моего выступления в свою позорную казну, оплачивая унижение и насилие нашего мирного населения, я буду переносить свой сольный концерт столько раз, сколько потребуется, пока не сыграю его в свободной Беларуси.

На меня очень много раз давили «сверху» и настойчиво рекомендовали отменить мой декабрьский концерт в Минске. Я открыто заявляю - я ничего сама отменять не буду. Я сыграю его ровно тогда, когда режим падёт, и это будет самый лучший концерт в моей жизни.

⠀Также хочу напомнить, что все деньги с билетов с моего крайнего московского концерта с пометкой «благотворительность» ушли в фонд поддержки раненым и пострадавшим от режима в Беларуси. И ещё 12.000 моих китов сделали посильное пожертвование в этот фонд с выходом песни «Уходи». Я горжусь иметь такую аудиторию. Это моя главная награда в жизни.

Я верю, что мы споём с вами эти песни уже на стадионе, в новой свободной и счастливой стране. И верю, что это будет очень-очень скоро..

А пока я готова сыграть бесплатный онлайн-концерт на Площади Перемен. Если среди моих подписчиков есть те, кто связан с этой инициативой - передайте, пожалуйста, чтобы написали моей Яне +7 (903) 156-22-56 и мы все организуем.

И напоследок хочу выразить своё бесконечное восхищение мирным протестом Беларуси. 
 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская певица, участница «Фабрики звезд» Рита Дакота, живущая в России, в восторге от мирных протестов на родине.
 
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