«Кто-то верит, что 2021 год все-таки наступит?» В конце октября в минской Слепянке начали монтировать новогоднюю елку









Blizko.by читатели, видно, что рабочие уже установили металлический каркас будущего дерева. Это место известно местным жителям тем, что именно здесь регулярно проходят районные праздники. На днях там начался монтаж новогодней елки. На фото, которые прислали в редакциючитатели, видно, что рабочие уже установили металлический каркас будущего дерева.

Не рановато ли начаты работы? Как-никак до нового года еще два месяца.

— Кто-то верит, что 2021 наступит, я бы уже не была уверена, — иронизируют местные жители.