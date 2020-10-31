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Стрелок Светлана Щербацевич: «В стране никто не смотрит, какой ты специалист. Все смотрят на то, что ты говоришь. И это меня смущает»

31.10.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Чемпионка Беларуси, член национальной команды по стрельбе Светлана Щербацевич в интервью Tribuna.com поделилась мнением о прессинге спортивных людей, которые высказывают свою гражданскую позицию.


– Я не хочу, чтобы мой ребенок боялся что-то сказать. Я не хочу, чтобы его увольняли с работы или сажали в тюрьму за высказывание своего мнения или пост в соцсетях.

В стране никто не смотрит, какой ты специалист. Все смотрят на то, что ты говоришь. И это меня смущает. Я так не хочу. Страна отказывается от лучших представителей в своих сферах. И то, что я вижу в спорте, для меня не поддающаяся объяснению ситуация. Как так можно поступать с человеком? Я про Сашу Романовскую. Не могу этого оправдать и объяснить. Человек заработал свою стипендию. Заработал! И неважно, за что она была уволена... Стипендию забирать не за что. Так же, как у Николая Ивановича [Козеко]. Окей, было правонарушение – оштрафуйте, лишите премии, но не надо заставлять возвращать деньги! Тем более, когда вы давали ему стипендию, знали об этом нарушении. Почему тогда ничего не сделали?! Все же понимают, за что у него забрали стипендию. Зачем тогда говорить, что за правонарушение.

– Боятся озвучить правду.

– Ну а почему люди боятся правду говорить? Не понимаю. Для меня все очевидно и капец как прозрачно. Говори правду. С обеих сторон. Одни высказывают свое мнение, другие – правдивое отношение к нему. Все! Что здесь сложного? Я это вижу так. Но я не политик и, видимо, чего-то не понимаю, раз все так сильно затянулось, что до сих пор нет выхода. Для меня все очевидно: нужно разговаривать. Так было всегда. В семейной жизни, в дружбе, в рабочих отношениях. Иди разговаривай – и все решится. И почему люди не могут до сих пор договориться?

– Одна сторона хочет диалога, а другая – нет.

– И почему она этого не хочет, я не понимаю.

Чтобы власть не терять.

– Так а кто сказал, что ты ее потеряешь? Может быть, после разговора никто бы ничего не потерял, а все бы стало на свои места, – сказала Щербацевич.
 
 
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Чемпионка Беларуси, член национальной команды по стрельбе Светлана Щербацевич в интервью Tribuna.com поделилась мнением о прессинге спортивных людей, которые...
 
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