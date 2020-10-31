«Коммерсант»: Сейчас других друзей у Беларуси и России нет

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«Мы с президентом России жестко и четко договорились, что мы всегда будем друг другу надежными друзьями и опорой. Мы констатировали непреклонный факт, что сегодня у нас — у России и Беларуси, у Путина и Лукашенко — других друзей нет. Вы помните, давным-давно я сказал (хихикали СМИ России), что придет время, когда мы с президентом России спиной к спине будем стоять и отстреливаться. Все произошло», — сказал господин Лукашенко на встрече с сотрудниками МВД (цитата по БелТА).





Он заявил об особом характере отношений России и Беларуси, отметив общность народов двух стран. «Если в нас будут видеть настоящего брата, младшего брата, и будут к нам относиться, как к младшему брату, защищая, поддерживая так, как поступил Путин в это сложное время. Мы никогда не бросим камень в сторону Востока и России. Нашей России», — обратился господин Лукашенко к руководству России.









Говоря об отношениях Минска и Запада, президент заявил, что Беларусь продемонстрировала своим западным партнерам самостоятельность и самодостаточность нации. «Мы никому не позволим не то, что нам пальцем указывать, мы не позволим даже косо смотреть в нашу сторону. Мы это продемонстрировали. На всех уровнях»,— сказал он.





Ранее Владимир Путин заявил, что на Беларусь после президентских выборов оказывают беспрецедентное внешнее давление. Он отметил, что отношения Москвы и Минска не подвержены конъюнктуре.



