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С начала года госдолг Беларуси увеличился почти на 30%

31.10.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По информации ведомства, государственный долг Республики Беларусь на 1 октября 2020 года составил 56,9 млрд. рублей и увеличился по сравнению с началом 2020 года на 12,1 млрд. рублей, или на 27,0%.


Внешний государственный долг по состоянию на 1 октября 2020 года составил 17,6 млрд. долларов США, увеличившись с начала года на 0,4 млрд. долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 2,6%.
 
В январе-сентябре 2020 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 1 964,1 млн. долларов США.
 
 
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По информации ведомства, государственный долг Республики Беларусь на 1 октября 2020 года составил 56,9 млрд. рублей и увеличился по сравнению с началом 2020 года на 12,1...
 
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