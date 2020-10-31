ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Климов об отставке Караева: Лукашенко обрубает за собой хвосты

31.10.2020 09:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко будет искать компромисс с Западом, и первый шаг в этом направлении - отставка главы МВД Юрия Караева.


 


Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» высказал депутат Верховного Совета Республики Беларусь 13-го созыва Андрей Климов.


«Для Лукашенко очевидно, что в нынешнем своём статусе непризнанного президента на Западе он стал лёгкой добычей Путина, который сегодня может с Лукашенко делать всё, что захочет, ну, как с Яндарбиевым, и ему за это ничего не будет. А то, что над Лукашенко сегодня висит Домоклов меч физической расправы, и ежу понятно. Путину надо как-то спасать проект "Союзное государство", который после 9 августа Лукашенко дискредитировал», - отметил он.

С другой стороны, обратил внимание Климов, белорусам хорошо известно, что никогда Лукашенко не пойдёт на углубленную интеграцию, в результате которой он лишится и страны, и своих царских полномочий.

«Но и Путин никогда не откажется от своих планов стать президентом Союзного государства. Не для того в него было вбухано 100 млрд$, что называется, коса нашла на камень. Понимая эту перспективу, Лукашенко будет искать выход из создавшейся ситуации поиском компромисса с Западом, о чём и шла речь в телефонном разговоре с Помпео», - добавил он.

Первый шаг в этом направлении, убежден Климов, и есть отставка главы МВД Юрия Караева.

«Лукашенко обрубает за собой хвосты. Вскоре мы ещё увидим суды над омоновцами и позорную отставку начальника ГУБОПиК. Спасая свою жизнь, Лукашенко будет сдавать Западу, не белорусам, одного за другим своих опричников. Более того, я не сильно удивлюсь, если Караева постигнет судьба Юрия Захаренко, лес рубят — щепки летят», - указал он.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко будет искать компромисс с Западом, и первый шаг в этом направлении - отставка главы МВД Юрия Караева.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Сортир» из Глуска, промах сантехника и «лишний» кабель. Лучшее за неделю на «Доске позора»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика