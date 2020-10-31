Климов об отставке Караева: Лукашенко обрубает за собой хвосты













«Политринга» высказал депутат Верховного Совета Республики Беларусь 13-го созыва Андрей Климов. Соответствующее мнение корреспондентувысказал депутат Верховного Совета Республики Беларусь 13-го созыва Андрей Климов.









«Для Лукашенко очевидно, что в нынешнем своём статусе непризнанного президента на Западе он стал лёгкой добычей Путина, который сегодня может с Лукашенко делать всё, что захочет, ну, как с Яндарбиевым, и ему за это ничего не будет. А то, что над Лукашенко сегодня висит Домоклов меч физической расправы, и ежу понятно. Путину надо как-то спасать проект "Союзное государство", который после 9 августа Лукашенко дискредитировал», - отметил он.





С другой стороны, обратил внимание Климов, белорусам хорошо известно, что никогда Лукашенко не пойдёт на углубленную интеграцию, в результате которой он лишится и страны, и своих царских полномочий.





«Но и Путин никогда не откажется от своих планов стать президентом Союзного государства. Не для того в него было вбухано 100 млрд$, что называется, коса нашла на камень. Понимая эту перспективу, Лукашенко будет искать выход из создавшейся ситуации поиском компромисса с Западом, о чём и шла речь в телефонном разговоре с Помпео», - добавил он.





Первый шаг в этом направлении, убежден Климов, и есть отставка главы МВД Юрия Караева.





«Лукашенко обрубает за собой хвосты. Вскоре мы ещё увидим суды над омоновцами и позорную отставку начальника ГУБОПиК. Спасая свою жизнь, Лукашенко будет сдавать Западу, не белорусам, одного за другим своих опричников. Более того, я не сильно удивлюсь, если Караева постигнет судьба Юрия Захаренко, лес рубят — щепки летят», - указал он.