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Российский эксперт: Лукашенко – политический труп, но он жаждет крови

31.10.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Своими угрозами в адрес протестующих Александр Лукашенко пытается создать в обществе атмосферу страха.




Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» озвучил председатель исполкома российской Гражданской коалиции «Третья Сила» Игорь Скурлатов.

По его словам, Лукашенко по своей сути уже не является реально значимой политической фигурой.

«Лукашенко - политический труп. Даже в Администрации Президента РФ его уже не рассматривают как будущего партнёра, а рассматривают как неадекватный персонаж, как политического бомжа и кидалу, который потерял чувство реальности», - обозначил он свою позицию.

Скурлатов убежден, что очередные угрозы Лукашенко в адрес протестующих демонстрируют его «кровожадные желания».

При этом Скурлатов подчеркнул, что коалиция «Третья Сила», которую он возглавляет, выступает за воссоединение в будущем единого русского народа.

«Однако при нынешних руководителях наших стран подобный вопрос не имеет смысла», - подытожил он.

Напомним, что Александр Лукашенко собрал 30 октября у себя во дворце командование силовиков, некоторым раздал новые генеральские прогоны. А потом приказал не отступать и «не брать в плен» протестующих белорусов.
 
 
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Своими угрозами в адрес протестующих Александр Лукашенко пытается создать в обществе атмосферу страха.
 
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