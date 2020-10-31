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Российский эксперт: Лукашенко – политический труп, но он жаждет крови
Источник материала: Партизан
Своими угрозами в адрес протестующих Александр Лукашенко пытается создать в обществе атмосферу страха.
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По его словам, Лукашенко по своей сути уже не является реально значимой политической фигурой.
«Лукашенко - политический труп. Даже в Администрации Президента РФ его уже не рассматривают как будущего партнёра, а рассматривают как неадекватный персонаж, как политического бомжа и кидалу, который потерял чувство реальности», - обозначил он свою позицию.
Скурлатов убежден, что очередные угрозы Лукашенко в адрес протестующих демонстрируют его «кровожадные желания».
При этом Скурлатов подчеркнул, что коалиция «Третья Сила», которую он возглавляет, выступает за воссоединение в будущем единого русского народа.
«Однако при нынешних руководителях наших стран подобный вопрос не имеет смысла», - подытожил он.
Напомним, что Александр Лукашенко собрал 30 октября у себя во дворце командование силовиков, некоторым раздал новые генеральские прогоны. А потом приказал не отступать и «не брать в плен» протестующих белорусов.
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Своими угрозами в адрес протестующих Александр Лукашенко пытается создать в обществе атмосферу страха.
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