Александр Опейкин: «БФГ – это кондовая организация, работающая по одному принципу: все должно быть однообразно»









– Представьте, вам дед позвонил и говорит: «Не лезь в соцсети, ##### [блин]. Там все Запад. Это все, ##### [блин], ЦРУ, ваш инстаграм, #####[блин]». Такая риторика, вы не можете к ней серьезно относиться. Ты понимаешь, что тебе даже ответить на это нечего, потому что между вами колоссальная ментальная, культурная пропасть. Ты его не поймешь, и он тебя никогда не поймет. Это люди из прошлого, они, может, даже что-то сделали… Определенно, что-то хорошее сделали. Но их время закончилось.





Белорусская федерация гандбола – это кондовая организация, построенная по советскому укладу, работающая по одному принципу: все должно быть ####### [очень некрасиво] и однообразно. Не должно быть ярких команд, лидеров, других мнений. Есть один босс, бывший аппаратчик, который имеет административное влияние на каких-то губернаторов, дает этим губернаторам клубы, которые им нафиг не нужны. Мы живем в XXI веке, здесь уже действуют другие принципы: спорт должен быть ярким, спорт должен быть для зрителя, для болельщика, – сказал Опейкин.