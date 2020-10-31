«Большевик» вложился в сборку торфовозных вагонов

— Для предприятия запуск цеха — это не только новый вид продукции, но и новая добавленная стоимость, увеличение выручки и, соответственно, рост заработной платы. Кроме того, это дополнительные поступления налоговых платежей в бюджет [Гомельского] района, — отметил министр энергетики Виктор Каранкевич.





По его словам, модернизация предприятия будет продолжена. «Вторым этапом мы планируем рассмотреть реконструкцию других цехов, где будет обновлен станочный парк. Продолжится работа по освоению новых видов продукции», — добавил министр.

Гендиректор «Белтопгаза» Алексей Кушнаренко проинформировал, что на балансе организаций торфяной промышленности 1422 торфовозных вагона.





— Этот цех для нас имеет ключевое значение, так как позволит обновлять подвижной состав и далее модернизировать и развивать торфяную отрасль, — сказал он. — Торфяная тема очень актуальна сейчас в плане диверсификации поставок энергоресурсов. У конечного потребителя должен быть выбор, какой вид ресурсов ему использовать. Это могут быть дрова, торфобрикеты, электроэнергия, природный или сжиженный газ.





В стране ежегодно добывают около 2 млн тонн торфа, производится порядка 1,2 млн тонн торфяной продукции. При этом около 20% продукции поставляется на внешние рынки, около 80% — реализуется в Беларуси. Это позволяет ежегодно замещать более 450 млн кубометров природного газа, отметили в Минэнерго.



