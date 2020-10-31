ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Большевик» вложился в сборку торфовозных вагонов

31.10.2020 09:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Завод торфяного машиностроения «Большевик» открыл цех по сборке торфовозных вагонов, сообщает пресс-служба Минэнерго Беларуси.

— Для предприятия запуск цеха — это не только новый вид продукции, но и новая добавленная стоимость, увеличение выручки и, соответственно, рост заработной платы. Кроме того, это дополнительные поступления налоговых платежей в бюджет [Гомельского] района, — отметил министр энергетики Виктор Каранкевич.

По его словам, модернизация предприятия будет продолжена. «Вторым этапом мы планируем рассмотреть реконструкцию других цехов, где будет обновлен станочный парк. Продолжится работа по освоению новых видов продукции», — добавил министр.
 
Гендиректор «Белтопгаза» Алексей Кушнаренко проинформировал, что на балансе организаций торфяной промышленности 1422 торфовозных вагона.

— Этот цех для нас имеет ключевое значение, так как позволит обновлять подвижной состав и далее модернизировать и развивать торфяную отрасль, — сказал он. — Торфяная тема очень актуальна сейчас в плане диверсификации поставок энергоресурсов. У конечного потребителя должен быть выбор, какой вид ресурсов ему использовать. Это могут быть дрова, торфобрикеты, электроэнергия, природный или сжиженный газ.

В стране ежегодно добывают около 2 млн тонн торфа, производится порядка 1,2 млн тонн торфяной продукции. При этом около 20% продукции поставляется на внешние рынки, около 80% — реализуется в Беларуси. Это позволяет ежегодно замещать более 450 млн кубометров природного газа, отметили в Минэнерго.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Завод торфяного машиностроения «Большевик» открыл цех по сборке торфовозных вагонов, сообщает пресс-служба Минэнерго Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
МВФ: в ближайшие 5 лет Беларусь не сможет восстановить экономику до уровня 2013 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика