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Политический кризис в Беларуси: МИД Украины увидел след российских спецслужб

31.10.2020 09:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Украинская сторона категорически опровергает «инсинуации заместителя министра иностранных дел России Олега Сыромолотова, что якобы с территории Украины «управляли дестабилизацией ситуации в Беларуси». Об этом заявил заместитель главы украинского внешнеполитического ведомства Василий Боднар.

Политический кризис в Беларуси: МИД Украины увидел след российских спецслужб

«Украина никогда не вмешивалась и не намерена вмешиваться во внутренние дела Беларуси, в отличие от России и ее спецслужб», — подчеркнул Боднар на своей странице в «Фейсбуке» (заявление перепостил посол Украины в Минске Игорь Кизим).

По мнению высокопоставленного представителя МИД, «значительная мера ответственности за нынешнюю ситуацию в Беларуси лежит именно на России, которая коварно стремится лишить белорусский народ независимости и суверенитета, захватить его приобретения и активы».

«Россия боится демократической Украины, боится демократизации Беларуси, а поэтому постоянно предпринимает попытки дискредитации и манипуляций», — считает Боднар.

Однако, по его мнению, усилия России посеять раздор между украинским и белорусским народами заведомо обречены на поражение, как и бесплодные попытки переложить на Украину ответственность за собственную подрывную деятельность.

30 октября в интервью международному информационному агентству «Россия сегодня» Олег Сыромолотов заявил, что «дестабилизацией ситуации в Белоруссии управляли в том числе с территории Украины».

 
Теги: Минск
 
 
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Украинская сторона категорически опровергает «инсинуации заместителя министра иностранных дел России Олега Сыромолотова, что якобы с территории Украины...
 
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