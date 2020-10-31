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Видео: 77-летний китаец взрывает соцсети трюками на турнике

31.10.2020 09:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Пяо Шанюань в свои 77 стал сильнее, чем когда-либо. На зависть окружающим мужчина выполняет на турнике, к примеру, десятки вращений подряд. И это далеко не все его умения. 

© Sputnik
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В послужном списке мужчины есть служба в ВВС Китая, но регулярно он начал тренироваться на турнике лишь после того, как вышел на пенсию. Во многом благодаря этому Пяо не болеет, у него всегда хорошее настроение.

Шанюань записывает тренировки на видео и делится этими роликами в социальных сетях. В китайском мобильном приложении для обмена видео у бывшего военного более 260 000 подписчиков. Но останавливаться на достигнутом не по годам энергичный дедуля даже и не думает: он хочет, чтобы его видео вдохновляло еще больше людей заниматься спортом. И он не сомневается: здоровое тело полезно не только для человека, но и для его страны.

 
 
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Нетипичный китайский пенсионер в свои 77 активно тренируется и поражает силой и ловкостью пользователей социальных сетей по всему миру. Смотрите на видео, как он...
 
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