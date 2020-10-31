Минчанин поехал в Солигорск на похороны - и стал подозреваемым по делу о поджогах машин у прокуратуры

Источник материала: Tut.by

Василия вместе с братом задержали в Минске. Жестко, без каких либо предупреждений и объяснений: лицом в асфальт, пластиковые стяжки на руки и в автобус. Оказывается, минчанина заподозрили в поджогах, которые произошли в Солигорске в ночь с 21 на 22 октября. Василий рассказал AUTO.TUT.BY что с ним произошло в те дни.



У здания Солигорской прокуратуры сгорели четыре автомобиля. В поджоге заподозрили минчанина, который в этот день приехал в Солигорск на похороны

Фото: autorun.by

Василию 30 лет, раньше он был военным, сейчас работает в IT-сфере. 21 октября он приехал в Солигорск по печальному поводу: на похороны бабушки.

— После похорон жена на нашей машине уехала в Минск, а я остался в Солигорске, чтобы еще немного побыть со своими близкими родственниками — тетей, братом, родителями. Мы все собрались в бабушкиной квартире, пообщались, — рассказывает мужчина про обстоятельства поездки.

Квартира находится более чем 2,5 км от здания прокуратуры, возле которого и подожгли автомобили. Василий утверждает: квартиру он не покидал, за все время только пару раз вышел с братом покурить, ночевал там же. Утром Василий с родственниками снова поехал на кладбище — для традиционного обряда.

— Прямо с кладбища мы с братом поехали на его машине в Минск. В районе улицы Лермонтова заехали к знакомому брата. Это было около 12 часов. И когда звонили в домофон, нас уложили, как говорится, мордой в пол. Без предупреждений, без удостоверений. Брату только на короткое время разрешили подойти к машине. Они ее быстро осмотрели и разрешили закрыть. Машина так и осталась стоять там.

По словам Василия, им на запястьях затянули пластиковые стяжки, несколько раз ударили, в том числе, по лицу.

— Привезли нас в какое-то РОВД, я так и не понял, куда именно. Там нас с братом рассадили по разным машинам и повезли обратно в Солигорск. Я ехал в белой Geely, со мной ехали двое в гражданском, без масок и один в балаклаве. По дороге стяжки с рук сняли, правда, сначала попросили разблокировать телефон. Я спросил — на каком основании, но руки стали стягивать сильнее, а после этого телефон как-то сам по себе разблокировался, — иронизирует Василий.

Мужчин привезли в Солигорское РОВД. Там Василия оформили как подозреваемого в совершении преступления по статье 339 ч. 3 Уголовного кодекса — особо злостное хулиганство. По этой статье можно держать без предъявления обвинений до 10 суток.

— У меня изъяли вещи, правда, телефон, который забрали еще в машине, в списке изъятых вещей не значился. Я запомнил, что один из местных сотрудников обронил фразу: «Не понимаю, зачем тебя вообще сюда привезли».

После этого сделали соскобы между пальцев, взяли образцы ногтей для анализа и отправили в ИВС. Василий вспоминает, что там к нему отнеслись вполне доброжелательно.

— В ИВС меня оформили, и даже разрешили оставить на руке белый браслет. «Заехал» я в «хату», то есть камеру, где сидят уголовники, так как был подозреваемым по уголовной статье. Относились ко мне если не хорошо, то без негатива и каких-то явных нарушений порядка. Так что если не считать избиения при задержании и пропавшего телефона, то дальше все было нормально.

На следующий день, в пятницу, к Василию приехал адвокат. Он сообщил, что его брата отпустили еще в четверг, поздно вечером.

— И тут я как-то перестал волноваться. Мы с адвокатом пришли к выводу, что меня могли задержали по двум причинам. Первая — я бывший военный, и они отслеживают этот контингент. Вторая — просто потому, что я на минских номерах приехал в Солигорск. Жена рассказывала, что ей звонил следователь и о причине задержания сказал полушутя примерно следующее: «Нечего было на минских машинах в Солигорск ездить».

В тот же день, пятницу, в присутствии адвоката провели один допрос. В субботу и воскресенье никаких следственных действий с Василием не проводили, он просто находился в камере. В понедельник прошел обыск в квартире Василия в Минске — изъяли два старых мобильных телефона и ноутбук супруги.

— Во вторник, 27 октября, меня вызвал оперуполномоченный из областного управления Следственного комитета. Это была даже не допрос, а просто разговор на общие темы, после которого меня отпустили.

Василий остается в статусе подозреваемого, перед выходом о подписал обязательство о явке.