Источник материала: АФН

Погранкомитет Беларуси не впустил в страну 30 белорусских студентов, а затем обвинил Польшу в том, что власти этой страны отказывают этим 30 гражданам РБ во въезде.

«Вечером 30 октября на границу Беларуси из Польши приехала группа белорусских студентов. Пограничники предупредили молодых людей, что со дня въезда в страну на них будет распространяться обязанность соблюдения 10-дневной самоизоляции, так как Польша входит в Перечень стран с неблагополучной эпидобстановкой, и к запланированной дате они точно не успеют вернуться на занятия», - сообщил в пятницу вечером Погранкомитет РБ.

Что сделали белорусские пограничники? Они предложили гражданам своей страны вернуться в Польшу.

«…студентам было предложено вернуться в