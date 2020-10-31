Ротару продает свой особняк, который когда-то обокрали

Как сообщают интернет-сайты, злоумышленников пока не удалось найти.





пишет belnovosti.by Известно, что ограбление произошло несколько лет назад. Неизвестные пробрались в дом Ротару под Ялтой и похитили ценности,belnovosti.by





Когда-то Ротару приобрела этот дом по совету медиков. Певица перенесла туберкулез, и ей порекомендовали некоторое время пожить у моря.

Раньше артистка часто бывала в этом доме. Ее крымскую дачу посещали известные и высокопоставленные лица. После ограбления Ротару в особняке ни разу не появлялась.





Сейчас в доме Ротару появляются только горничная и садовник.





По слухам, 73-летняя певица решила продать особняк. Роскошная недвижимость артистки площадью в 400 квадратов выставлена на продажу.









Фото: Instagram



