ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ротару продает свой особняк, который когда-то обокрали

31.10.2020 10:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Крыму грабители вынесли из особняка Софии Ротару ценностей на шесть миллионов российских рублей.

Как сообщают интернет-сайты, злоумышленников пока не удалось найти.

Известно, что ограбление произошло несколько лет назад. Неизвестные пробрались в дом Ротару под Ялтой и похитили ценности, пишет belnovosti.by

Когда-то Ротару приобрела этот дом по совету медиков. Певица перенесла туберкулез, и ей порекомендовали некоторое время пожить у моря. 
Раньше артистка часто бывала в этом доме. Ее крымскую дачу посещали известные и высокопоставленные лица. После ограбления Ротару в особняке ни разу не появлялась.

Сейчас в доме Ротару появляются только горничная и садовник. 

По слухам, 73-летняя певица решила продать особняк. Роскошная недвижимость артистки площадью в 400 квадратов выставлена на продажу.


Фото: Instagram
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Крыму грабители вынесли из особняка Софии Ротару ценностей на шесть миллионов российских рублей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Погранкомитет Беларуси не впустил в страну 30 белорусских студентов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика