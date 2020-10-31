пишет interfax.by Вот уже на протяжении трех месяцев они не просто шантажируют, а буквально терроризирует 10-ти тысячный коллектив завода, гродненский регион и всю республику", - говорится в заявлении Бобыря, которое распространил концерн "Белнефтехим". "Гродно Азот – сердце региона. И оно должно биться без остановки в прямом и переносном смысле. Работающий завод – это не просто экономика, но еще и безопасность Гродненщины и ее соседей. Вопреки этому группа из пары десятков человек, подстрекаемая извне и формулирующая себя стачкомом, пытается "убить" завод,interfax.by Вот уже на протяжении трех месяцев они не просто шантажируют, а буквально терроризирует 10-ти тысячный коллектив завода, гродненский регион и всю республику", - говорится в заявлении Бобыря, которое распространил концерн "Белнефтехим".





Гендиректор отметил, что с учетом складывающейся ситуации "было организовано формирование резерва требуемых специалистов, как рамках подготовки, так и привлечения опытных кадров из других регионов и предприятий".





Бобырь подчеркнул, что присоединившиеся к ставке работники "Гродно Азот" будут уволены. "Принято решение. Кто хочет продолжать работу тот остается в рабочем коллективе. Те же, кто настроен препятствовать нормальному режиму производства будут отстранены от выполнения обязанностей", - говорится в заявлении.









"Требования к специалистам, работающим на Гродно Азот, как предприятии непрерывного цикла производства с высоким уровнем опасности, всегда были строгими не только по квалификации, но по надежности. Поэтому становится недопустимым доверять судьбу завода и региона работникам, настроенным на "демонтаж" производства, разрушающим отношения в коллективе, подрывающим систему ответственности и ставящим под угрозу безопасность региона", - считает гендиректор.





По его словам, кроме того, "ковидная ситуация значительно стала влиять на обстановку".





Между тем, по данным "Белнефтехима", пока административные увольнения работников, принимающих участие в стачке, не проводились.





По данным телеграм-канала "Стачком Азота" "руководство подготовило приказ на увольнение 12 человек за отсутствие на рабочем месте. Прогулы стоят в те дни, когда они находились в ИВС на что были предоставлены справки". Кроме того, стачком обещает выплатить каждому из уволенных за участие в стачке до 1500 евро. Наибольшая активность отмечена в цехах "Аммиак-3" и "Карбамид-4", где ряд сотрудников отказывается сдавать и принимать смены на опасном производстве непрерывного цикла.





Ранее сообщалось, что в понедельник белорусские телеграм-каналы и СМИ начали сообщать о собраниях рабочих на "Гродно Азоте" и ряде крупных белорусских предприятий, в том числе Минском заводе колесных тягачей, Минском тракторном заводе, Минском электротехническом заводе.





В Беларуси третий месяц продолжаются массовые протесты несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Протестующие требуют отставки действующего президента Александра Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. Ранее экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская выступила с "ультиматумом", в котором содержался призыв к общенациональной стачке с 26 октября в случае отказа Лукашенко выполнить требования протестующих.





Между тем, пресс-секретарь правительства Александра Исаева заявляла, что все предприятия реального сектора экономики по состоянию на утро понедельника работают в штатном режиме, "производства не остановлены, как это преподносят отдельные телеграм-каналы".





Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не может оставлять без внимания забастовки на белорусских предприятиях, так как из-за взаимосвязанности экономик двух стран для России важен вопрос их ритмичного и надежного функционирования. "Безусловно, это то, что, наверное, нельзя, трудно оставлять без внимания. Конечно, мы наблюдаем за этим", - сказал он, отвечая на вопрос о том, видят ли в Кремле ущерб для России из-за протестов в Беларуси, затронувших работу крупных промышленных предприятий.





ОАО "Гродно Азот" является одним из крупнейших химических предприятий в СНГ и Восточной Европе. Предприятие выпускает азотную кислоту, азотные минеральные удобрения, акапролактам, метанол и другие виды химической продукции. Предприятие принадлежит государству, входит в состав концерна "Белнефтехим".





Накануне Александр Лукашенко заявил об опасности для региона в связи с продолжающейся с понедельника стачке на предприятии. "Это что такое - призывают остановить "Гродно Азот" или устроить забастовку. А если взрыв... Там же высокотехнологичное опасное производство... Поэтому вопрос общественной безопасности - важнейший вопрос", - подчеркнул Лукашенко.







