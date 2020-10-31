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В Слуцке в котельной пострадали два рабочих

31.10.2020 10:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Очередной факт производственного травматизма зафиксирован в Белпаруси. На этот раз на карте ЧП появился Слуцк.

В Слуцке в котельной пострадали два рабочих

По информации МЧС, накануне днем при проведении пуско-наладочных работ в здании котельной (Слуцкое ЖКХ) произошел «сброс избыточного давления в подпольную галерею золоприемника твердотопливного котла».

«В результате закрывающими галерею металлическими щитами травмированы два работника (61 и 49 лет), которые госпитализированы», — отметили в дежурной части.

 
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Очередной факт производственного травматизма зафиксирован в Белпаруси. На этот раз на карте ЧП появился Слуцк.
 
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