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Будем сидеть не 15 суток, а 30. Как планируют ужесточить наказание на народной статье 23.34

31.10.2020 10:49 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Прямо сейчас депутаты нижней палаты парламента придумывают, как изменить кодексы об административной ответственности. Например, по инициативе МВД рассматривают вопрос о том, можно ли будет выступать свидетелям-омоновцам в суде под вымышленными именами. 

Это не все – так же есть предложение ужесточить наказание по уже «народной» 23.34. Только за последние два месяца по статьями «за участие в несанкционированном массовом мероприятии» и «неподчинении законным требованиям должностного лица при исполнении» в Беларуси были «наказаны» больше 15 тысяч человек. TUT.by узнал, как предлагают видоизменить пункты этих статей. Рассказываем. 

Статья 23.34 часть 1: Вместо штрафа в до 30 базовых величин – штраф в до 100 базовых величин 

Если сейчас наказание по части первой включает в себя только предупреждение, или наложение штрафа в размере до 30 базовых величин, или административный арест (до 15 суток). 

То в новом варианте предлагается увеличить этот штраф до 100 базовых величин и ввести наказание в виде общественных работ. Административный арест никуда тоже не «уйдет». 

Статья 23.34 часть 2: Вместо штрафа в до 49 базовых  – штраф в 150 базовых 

Сейчас по части второй «народной статьи» наказывают так: либо штраф от 20 до 40 базовых величин, либо административный арест (до 15 суток). Если судят юрлицо –  штраф от 20 до 100 базовых величин. 

Предлагается изменить наказание таким образом: либо штраф от 20 до 150 базовых величин, либо общественные работы, либо административный арест (до 15 суток). Для юрлица – штраф от 20 до 200 базовых величин.

Статья 23.34 часть 3: Вместо 15 суток – 30 суток 

Сейчас «наказывают» так: штраф от 20 до 50 базовых, или административный арест (до 15 суток).

Предлагают «наказывать» так: штраф от 20 до 200 базовых величин, или общественные работы, или административный арест (от 15 до 30 суток). 

Дополняется. 

 
 
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Прямо сейчас депутаты нижней палаты парламента придумывают, как изменить кодексы об административной ответственности. Например, по инициативе МВД рассматривают...
 
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