Автостатистика ГАИ: сколько у белорусов Geely, а сколько - Ferrari

Источник материала: Tut.by

В прошлом году в Беларуси было зарегистрировано 3 миллиона 685 тысяч 262 автомобиля, включая грузовые. Это почти на 73 тысячи машин больше, чем годом ранее. В целом 2019 год стал удачным для авторынка, причем это коснулось как новых, так и подержанных автомобилей. Основываясь на данных статистики ГАИ, AUTO.TUT.BY посмотрел, на каких машинах сейчас ездят белорусы и меняются ли автомобильные предпочтения в зависимости от региона.



Фото: Павел Мурашко

Количество авто на 1000 жителей растет

Итак, в 2019 году автопарк белорусов пополнился 73 тысячи машин. Интересно, что при этом количество автотранспорта, принадлежащего предприятиям и организациям, выросло всего на 0,08%. А вот автомобилей в индивидуальном владении стало на 2,17% больше. В итоге рост автомобилизации (количества авто на 1000 человек) составил 2,38%.

Феноменальный рост LADA и забвение Opel

В пятерке самых популярных марок произошли некоторые изменения, хотя сам список остался прежним. Подиум выглядит привычно — Volkswagen (+6624 авто), LADA (+20 658 авто), Opel (+911 авто). А вот на четвертое место вышла марка Renault, прибавив 12 608 авто). Audi опустилась на пятое место, увеличив количество своих авто всего на 865 штук.

А что же Geely? Если на конец 2018 года в Беларуси насчитали 9101 автомобиль этой марки, то к концу прошлого года их стало уже 15 196. Интересно, что из них 9270 машин, то есть, больше половины, принадлежит физическим лицам.

Больше Ferrari и Bentley, меньше — Rolls Royce

Экзотика и эксклюзив живут своей жизнь. По сравнению с 2018 годом не изменилось количество Aston Martin — зарегистрировано 13 авто этой марки. Феноменально выглядит статистика марки Bentley — если в 2018 году в Беларуси было зарегистрировано 97 авто этой марки, то в 2019 — 118.

С четырех до пяти выросло количество суперкаров Lamborghini. В стране стало на один роскошный Maybach больше — их количество увеличилось до четырех штук. Круто прибавила марка Maserati — с 46 до 52 машин. А вот эксклюзивных Rolls Royce стало меньше — четыре вместо прежних пяти. За 2019 год в Беларуси стало на два обладателя Ferrari больше — всего их теперь 6 штук.

Немного странно выглядит отсутствие в статистике пусть и не совсем белорусской, но все же «своей» марки Zotye. Вероятно, она попала в раздел «прочие легковые автомобили». И было бы интересно увидеть отдельную статистику по электромобилям, но ее пока тоже нет. Но, как мы уже писали , сейчас в республике насчитывается около 1200 электрокаров.

В топ-5 популярных марок на Витебщине попал «Москвич»

Интересно взглянуть на популярность марок в зависимости от региона. Обратите внимание, что в Могилевской, Минской областях, а также в Минске пятерку самых популярных марок замкнул Ford, вытеснив оттуда Audi. В Брестской области Ford выдавил из пятерки популярных марок Renault. В Витебской области и вовсе аномалия — на четвертое место по популярности вышел «Москвич», хотя в общем зачете он идет на седьмом месте.

«Немцы» по-прежнему в фаворе

Как ни крути, но любовь белорусов к автомобилям немецких марок сохраняется уже долгие годы. Количество автомобилей немецкого производства вдвое превышает показатели авто из России. Лишь немного российскому автопрому проигрывает французский. За ними следуют Япония и США.