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Во время землетрясения в Турции погибли не менее 25 человек

31.10.2020 11:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера геологическая служба США сообщила о землетрясении магнитудой 7,0 в Эгейском море, в нескольких десятках километров от побережья Турции. Данные о погибших и пострадавших постоянно обновляются, их количество растет. Сейчас речь идет о 25 погибших в результате стихийного бедствия, передает ТАСС со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям Турции.

Сообщается также, что ранения получили не менее 800 человек. Турецкие спасатели вытащили из-под завалов домов в Измире не менее 100 человек после землетрясения в Эгейском море.

Напомним, вчера геологическая служба США сообщила о землетрясении магнитудой 7,0 в Эгейском море, в нескольких десятках километров от побережья Турции. В его эпицентр попал прибрежный город Измир — третий по численности в Турции и второй по величине порт после Стамбула. В городе проживает около 3 млн человек. От землетрясения пострадали многие дома, включая жилые. Некоторые здания и вовсе обрушились.

 
 
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Вчера геологическая служба США сообщила о землетрясении магнитудой 7,0 в Эгейском море, в нескольких десятках километров от побережья Турции. Данные о погибших и...
 
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