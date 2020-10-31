Во время землетрясения в Турции погибли не менее 25 человек

Источник материала: Onliner

Вчера геологическая служба США сообщила о землетрясении магнитудой 7,0 в Эгейском море, в нескольких десятках километров от побережья Турции. Данные о погибших и пострадавших постоянно обновляются, их количество растет. Сейчас речь идет о 25 погибших в результате стихийного бедствия, передает ТАСС со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям Турции.

Сообщается также, что ранения получили не менее 800 человек. Турецкие спасатели вытащили из-под завалов домов в Измире не менее 100 человек после землетрясения в Эгейском море.

Напомним, вчера геологическая служба США сообщила о землетрясении магнитудой 7,0 в Эгейском море, в нескольких десятках километров от побережья Турции. В его эпицентр попал прибрежный город Измир — третий по численности в Турции и второй по величине порт после Стамбула. В городе проживает около 3 млн человек. От землетрясения пострадали многие дома, включая жилые. Некоторые здания и вовсе обрушились.