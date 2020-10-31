Режим намерен резко ужесточить наказание за участие в акциях и БЧБ-флаги

Источник материала: АФН

В декабре депутаты нижней палаты парламента РБ обсудят поправки в кодексы об административной ответственности, которые предусматривают в том числе и резкое ужесточение наказания за участие в акциях протеста и БЧБ-флаги.

Максимальный штраф по известной статье 23.34 (в новой редакции будет 24.23) предлагается увеличить до 200 базовых, арест — до 30 суток (сейчас почти всех судят по этой статье).

Кроме того, предлагается внести новое наказание — общественные работы. А еще привлекать к ответственности за «незаконное использование флагов».

В проекте КоАП отмечено, что общественные работы — это бесплатная работа, которую виновный должен выполнить в свободное от основной работы или учебы время. Чтобы назначить такое наказание, суду нужно получить согласие лица, которое привлекается к административной ответственности. Общественные работы устанавливаются на срок от 8 до 64 часов, при этом в день можно отработать не более 4 часов, сообщает tut.by со ссылкой на проект документа.

Предлагается ужесточить ответственность и по статье «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий», также часто используемой в связи с разгоном акций протеста.

Если сейчас установлено наказание в виде штрафа от 2 до 50 базовых величин или административный арест (до 15 суток), то в случае принятия изменений штраф могут увеличить до 100 базовых величин, вводят общественные работы, административный арест остается на тот же возможный срок.

Новшество административного законодательства — введение статьи «Незаконное использование флагов, вымпелов, эмблем, изготовление, распространение плакатов, эмблем и символов».

«Использование флагов или вымпелов, не зарегистрированных в установленном порядке, а также плакатов, эмблем и символов, содержание которых направлено на причинение ущерба общественному порядку, правам и законном интересам граждан, в случаях, когда это запрещено законодательными актами, а равно изготовление или распространение таких флагов, вымпелов, плакатов, эмблем или символов». За это предлагается назначить наказание — штраф от 5 до 20 базовых величин, на индивидуального предпринимателя — от 10 до 40 базовых величин, а на юрлицо — от 20 до 60 базовых величин. Статья содержит примечание: не является административным нарушением изготовление, распространение и использование флагов, вымпелов, плакатов, эмблем или символов, предметов с их изображением при осуществлении в соответствии с законодательством деятельности в области театрального, музыкального, изобразительного искусства, библиотечного дела, физической культуры и спорта, кинематографической деятельности, музейного и издательского дела, образовательной и научной деятельности.