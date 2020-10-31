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Более 800 человек пострадали в Турции в результате землетрясения

31.10.2020 11:27 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В результате землетрясения в Турции погибли 24 человека, еще 804 получили ранения. Об этом сообщило агентство Турции по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.

«В общей сложности 24 человека погибли, один из них утонул. Всего 804 человека получили ранения: 743 человека — в Измире, 5 — в Манисе, 2 — в Балыкесире и 54 — в Айдыне», — говорится в сообщении.

По данным ресурса, спасатели уже разобрали завалы восьми из 17 разрушенных домов в Измире. Еще в девяти зданиях работы продолжаются. Под завалами могут быть погибшие и раненые.

К поисково-спасательным работам привлечены почти 4 тыс. человек, 20 собак-спасателей и 475 автомобилей, передает РБК.

В агентстве также сообщили, что после землетрясения был зафиксирован 341 афтершок. Из них у 31 была магнитуда больше 4.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло 30 октября на глубине 16,54 км. Разрушения были зафиксированы не только на территории Турции, но в Греции. На острове Самос погибли два подростка.

 
 
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В результате землетрясения в Турции погибли 24 человека, еще 804 получили ранения. Об этом сообщило агентство Турции по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.
 
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