В Беларуси создали оргкомитет по проведению этапа Кубка мира по биатлону в 2022 году

Источник материала: Партизан

"Распоряжением премьер-министра Беларуси от 30 октября 2020 года № 202р создан организационный комитет по подготовке и проведению в Беларуси в 2022 году этапа Кубка мира по биатлону", - говорится в сообщении на сайте белорусского правительства в пятницу.

пишет interfax.by Оргкомитету во главе с заместителем премьер-министра Игорем Петришенко поручено до 15 декабря 2020 года разработать и утвердить план мероприятий. В состав оргкомитета вошли представители НОК, спортивных федерацией, ряда министерств,interfax.by .





