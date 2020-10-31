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В Беларуси создали оргкомитет по проведению этапа Кубка мира по биатлону в 2022 году

31.10.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Распоряжением премьер-министра Беларуси от 30 октября 2020 года № 202р создан организационный комитет по подготовке и проведению в Беларуси в 2022 году этапа Кубка мира по биатлону", - говорится в сообщении на сайте белорусского правительства в пятницу.

Оргкомитету во главе с заместителем премьер-министра Игорем Петришенко поручено до 15 декабря 2020 года разработать и утвердить план мероприятий. В состав оргкомитета вошли представители НОК, спортивных федерацией, ряда министерств, пишет interfax.by
 
 
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"Распоряжением премьер-министра Беларуси от 30 октября 2020 года № 202р создан организационный комитет по подготовке и проведению в Беларуси в 2022 году этапа Кубка мира...
 
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